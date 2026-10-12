Milan, che tegola per Amorim: cattive notizie per Saelemaekers, dovrà restare fuori a lungo

L'infortunio dell'esterno belga si è rivelato più serio del previsto: operazione ad Amsterdam, il tecnico rossonero attende aggiornamenti anche sulle condizioni di Gabbia dopo il problema accusato contro il Sassuolo.

I guai, si sa, non vengono mai da soli. Un proverbio popolare che, in casa Milan, sembra assumere sempre più i contorni di una legge inesorabile. Ruben Amorim deve fare i conti con una situazione complicata sul fronte degli infortuni e, in attesa di conoscere l’entità del problema accusato da Matteo Gabbia durante il primo tempo della sfida contro il Sassuolo, deve incassare un’altra pessima notizia: Alexis Saelemaekers sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia destra.

Saelemaekers, i tempi di recupero

Le condizioni dell’esterno belga si sono rivelate più preoccupanti del previsto. Quello che inizialmente sembrava un problema gestibile si è trasformato in un infortunio destinato a tenerlo lontano dal campo per un periodo significativo, privando il tecnico rossonero di una pedina importante sulle corsie esterne. Saelemaekers si è infortunato alla caviglia destra durante un allenamento a Milanello lo scorso 29 settembre. I primi accertamenti avevano escluso lesioni ossee e danni ai legamenti, ma il dolore persistente ha spinto lo staff medico a procedere con ulteriori verifiche. Gli esami successivi hanno evidenziato una complicazione legata a un precedente intervento chirurgico, rendendo necessario un approfondimento specialistico.

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Milan, tegola per Amorim

Il giocatore, ex Roma e Bologna, è atteso ad Amsterdam per ulteriori controlli prima di entrare in sala operatoria. L’intervento è programmato per domani e soltanto dopo l’operazione sarà possibile delineare con maggiore precisione il percorso di recupero. Le prime stime, tuttavia, non sono incoraggianti: lo stop potrebbe durare circa quattro mesi, con un possibile ritorno in campo non prima di febbraio 2027, a condizione che la riabilitazione proceda senza complicazioni.

Il precedente del 2024 e la nuova emergenza

A preoccupare è anche la storia clinica della caviglia interessata dall’infortunio. La stessa articolazione era stata operata nel 2024, quando Saelemaekers vestiva la maglia della Roma in prestito dal Milan, per trattare una frattura del malleolo mediale. Nel comunicato diffuso il 5 ottobre, il club rossonero aveva spiegato che gli specialisti avevano riscontrato una perdita di stabilità nella zona già interessata dal precedente intervento. Da qui la necessità di valutare attentamente le possibili soluzioni terapeutiche, fino alla decisione di procedere con l’operazione.

Saelemaekers ko, le alternative per Amorim

Per Amorim si apre così un’altra questione da affrontare nella gestione della rosa. L’assenza prolungata del belga riduce le alternative sulle fasce e sulla trequarti, costringendo l’allenatore a rivedere le rotazioni e a individuare nuove soluzioni tattiche. A rendere il quadro ancora più delicato è l’attesa per gli esami di Gabbia, fermatosi contro il Sassuolo. Il Milan spera di evitare ulteriori brutte sorprese, ma per Saelemaekers la priorità è ora risolvere definitivamente il problema alla caviglia e affrontare nel migliore dei modi il percorso riabilitativo. La speranza è di rivederlo in campo a febbraio, anche se soltanto l’esito dell’intervento potrà fornire indicazioni più precise sui tempi effettivi di recupero.