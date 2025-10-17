Milan, tegola Pulisic: Leao ha 90' per convincere Allegri. Rivoluzione obbligata, Max cambia tutto

Altra brutta notizia per il tecnico: lo stop dell'americano non sarà breve. Milan in piena emergenza contro la Fiorentina dell'ex Pioli: scocca l'ora di Rafa

Rafa Leao torna al centro del villaggio. L’assist gli è stato fornito dall’emergenza infortuni che costringe Allegri alla rivoluzione contro la Fiorentina. Senza Pulisic, tocca al portoghese. Che ha una missione da compiere: convincere l’allenatore del Milan dopo le critiche post Juve.

Milan: tegola Pulisic, preoccupa anche per Nkunku

Gli impegni delle nazionali hanno avuto conseguenze drammatiche per il Milan, costretto a dover fare mano di Rabiot per un mese, mentre gli esami strumentali cui si è sottoposto Pulisic hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. L’americano, che sarà rivalutato tra circa dieci giorni, ne avrà almeno per tre settimane

Non è finita qui: l’attenzione è massima anche su Nkunku, che non si allena da due giorni per un pestone. Buone sensazioni su Saelemaekers, tuttavia con la Fiorentina non dovrebbe essere rischiato. Infine, sono da monitorare le condizioni della caviglia di Estupinan. Insomma, l’emergenza è totale.

L’emergenza si rivela un assist per Leao: la sfida di Rafa

Missione riscatto. Leao ha 90′ per convincere Allegri che ha i mezzi e soprattutto la voglia di essere uno dei leader del suo Milan. Di rientro dall’infortunio, nei 50′ accumulati tra Napoli e Juventus Rafa proprio non ha convinto. Il discorso è il solito: l’atteggiamento. Perché i gol, come capitato allo Stadium, si possono anche sbagliare, ma sull’atteggiamento un allenatore non può transigere.

E, allora, la Fiorentina costituisce una sorta di prova del nove per il lusitano, per cui Max ha disegnato un ruolo nuovo, lontano dalla fascia. La mission è doppia: il 10 rossonero è chiamato anche a sfatare il tabù San Siro, dove non segna addirittura da 17 mesi, un’eternità. L’ultimi sigillo a maggio del 2024, quando – coincidenza – sulla panchina del Diavolo sedeva ancora Stefano Pioli, che ritroverà da avversario e per giunta con l’acqua alla gola, vista la classifica.

Rivoluzione Allegri: il piano anti-Fiorentina

Il Milan cambia pelle per necessità. Solo il reparto difensivo non cambia, poi sarà rivoluzione. In mediana Fofana e Loftus-Cheek affiancheranno Modric, mentre sulle corsie laterali si candidano a partire dal primo minuto Athekame, che finora ha collezionato solo 33′ in Serie A, e Bartesaghi.

Il dubbio è in attacco: chi al fianco di Leao? Considerando che Nkunku non sembra essere al meglio, Allegri potrebbe continuare con Gimenez, che nelle ultime settimane ha fornito prestazioni molto più convincenti.