Milan, tempo di decidere cosa fare con Calhanoglu

L’anno scorso ha realizzato otto reti in totale (sei in campionato e due in Europa League) di cui soltanto due prima dell’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso. Quest’anno invece Hakan Calhanoglu è ancora a secco. Ci è andato molto vicino nei secondi finali della partita di coppa contro l’Olympiakos ma la sua conclusione è andata a stamparsi sul palo. Il problema del turco però non è soltanto in fase realizzativa. Rispetto all’annata passata non sembra più lui. Confusionario, poco incisivo e con troppi palloni persi. In tanti sostengono che il problema sia stato il divorzio dalla moglie, piuttosto burrascoso e condito da pesanti accuse reciproche sui social.

Lui stesso aveva scritto: «Ho deciso di non commentare il mio divorzio per rispetto. Ma il mio silenzio viene male interpretato e l’impressione è che venga deliberatamente scaricata la colpa su di me. Ho deciso di uscire allo scoperto perché il mio onore e quello della mia famiglia sono trascinati nel fango. Sarà un divorzio irrevocabile perché qualcosa di grave, qualcosa di imperdonabile, è successo, qualcosa che non consente di fare marcia indietro». Lo stesso Gattuso ha dichiarato che non lo vede sereno, che pensa troppo e si deprime se sbaglia due passaggi consecutivi. Ma allora cosa fare con lui? Tenerlo in panchina finché non si ristabilisce? Oppure provare in tutti i modi a farlo sbloccare facendogli segnare un gol, magari anche di quelli importanti? Al ritorno dopo la sosta c’è il derby contro l’Inter: quale occasione migliore per cogliere due piccioni con una fava?

SPORTEVAI | 14-10-2018 10:28