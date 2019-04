Milan, tensioni tra Leonardo e Gattuso: il retroscena

Il Milan alle prese con le tensioni interne cerca di ritrovarsi in vista della volata finale per la qualificazione alla prossima Champions League. In casa rossonera è salito il nervosismo dopo lo sfogo di Gennaro Gattuso prima della trasferta di Marassi, tanto che la proprietà stessa, su spinta dell’amministratore delegato Gazidis, ha organizzato un faccia a faccia tra l’allenatore e Leonardo per chiarirsi e trovare un punto d’incontro. Lo riporta Tuttosport.

I rossoneri sono in confusione tattica per il cambio di modulo suggerito e concordato con la dirigenza, e dopo la partita contro l’Udinese Gattuso non ne ha fatto segreto: “Se non ti prepari risulta difficile imparare un nuovo modulo in un giorno e mezzo. Dal derby, giocando più alti, stiamo facendo qualcosa che non ci piace”, un messaggio che sembrava rivolto più al dirigente brasiliano che ai giornalisti presenti. Dopo il faccia a faccia si è arrivati a una tregua per il bene della squadra e per la rincorsa alla Champions, ma l’attrito tra i due resta.

A giugno potrebbe cambiare tutto: secondo il Corriere della Sera lo stesso Gazidis è orientato a una rivoluzione tecnica, ed è pronto a importante un allenatore dall’estero. In cima alla lista ci sarebbe l’attuale manager del Tottenham, Mauricio Pochettino, che potrebbe essere liberato a fine stagione dagli Spurs (ma l’ingaggio è molto alto, quasi 6 milioni di eruo). Le alternative portano a Sarri, Wenger, Simone Inzaghi e De Zerbi.

Gattuso dopo l’addio al Milan potrebbe invece ripartire subito sedendosi sulla panchina della Roma, che lo ha adocchiato per il dopo Ranieri.

SPORTAL.IT | 05-04-2019 09:34