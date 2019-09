Milan, Teotino rivela le cattive intenzioni di Elliott

La situazione in casa rossonera sembra non essere mai tranquilla. Nonostante i 6 punti su 9 disponibili le critiche al tecnico Giampaolo per un gioco che ancora latita sono all’ordine del giorno, inoltre c’è ancora l’eco di un mercato che si preannunciava più scoppiettante e che invece alla fine è stato leggermente al di sotto delle aspettative.

L’attacco – Il giornalsita Gaetano Teotino infatti non ha usato mezzi termini e parlando a Radio Sportiva ha dichiarato: “Viene da chiedersi se il mercato del Milan sia stato fatto o meno d’accordo con Giampaolo. Ho delle grandi perplessità sul quanto hanno fatto. Gli ultimi anni di Giampaolo sono stati caratterizzati dalla presenza continua di un trequartista che la società rossonera non ha fatto niente per prendere”.

Critiche a tutti – Nel mirino ci finiscono anche due beniamini dei tifosi sia da giocatori che da dirigenti: “Hanno fatto le operazioni che intendevano i soldi sono stati spesi, ma ho l’impressione che la coppia Maldini–Boban non abbia agito nella maniera migliore”. Poi la stillettata sulla proprietà del club rossonero: “Dalla proprietà Elliot non ci si possono aspettare grandi spese, il suo obiettivo è sistemare i conti per rendere più appetibile il Milan per un futuro acquirente. Non credo ci siano altre idee”.

Come se non bastasse – C’è sempre qualche gatta da pelare dunque in casa rossonera, anche l’ultima è stata una settimana movimentata per il caso dei cori razzisti verso Kessié e il chiarimento fra Giampaolo e Paquetà. I tifosi rossoneri sperano che una vittoria nel derby possa scacciare tutte le nubi e riportare la luce.

