Milan, terzo colpo in arrivo: possibile un grande ritorno

Il mercato di gennaio del Milan non si esaurisce con gli arrivi di Krzysztof Piatekdal Genoa e di Lucas Paquetà dal Flamengo. Leonardo sta progettando un terzo colpo prima della fine di mercato di gennaio: un esterno offensivo in grado di rinforzare l’attacco a disposizione di Gennaro Gattuso.

Secondo indiscrezioni, il dirigente brasiliano ha messo nel mirino una vecchia conoscenza dei tifosi rossoneri: Gerard Deulofeu, attualmente in forza al Watford in Premier League, ma con un passato positivo al Diavolo. Il catalano vestì i colori del Milan da gennaio a giugno del 2017, disputando 17 presenze e segnando 4 reti: fece così bene che il Barcellona lo riscattò dall’Everton, allora proprietario del suo cartellino. In blaugrana Deulofeu non ha però trovato spazio, e dallo scorso gennaio è un giocatore del Watford.

Leonardo vuole proporre al club inglese la formula del prestito con diritto di riscatto. Deulofeu ha un contratto fino al 2020 ed è ora un punto di forza della squadra di Javi Garcia, con 16 presenze in Premier e 3 gol segnati, ma guarderebbe con favore a un possibile ritorno in Italia. Altre alternative per l’attacco sono gli olandesi Bergwijn e Groeneveld e il belga Yannick Carrasco, attualmente in Cina.

Intanto a centrocampo i rossoneri pianificano l’acquisto di Tchouameni, talento 19enne del Bordeaux: il secondo colpo della politica della linea verde che Gazidis vuole portare avanti nel club rossonero, dopo Djalò, la punta del Vitoria Setubal che nei prossimi giorni si aggregherà alla squadra Primavera.

Gazidis in conferenza stampa ha fatto il punto sul mercato rossonero: “Sono felice di presentare oggi il nostro nuovo acquisto, Piatek. Leonardo e Maldini parleranno poi meglio. Elliott ha investito ancora per il Milan, è un altro investimento a lungo termine che rispetta il FFP. L’obiettivo è tornare al top del mondo del calcio: voglio ringraziare Leonardo e Maldini per il lavoro fatto, giorno e notte, per realizzare quest’opportunità. Piatek è il giocatore perfetto, giovane e talentuoso”.

SPORTAL.IT | 25-01-2019 11:30