Milan terzo ma in crisi: miracolo di Allegri con una squadra scarsa o fallimento? Il paragone con Pioli

Il Diavolo ha sognato anche lo scudetto ma ora deve difendere la zona Champions: Max ha fatto già un'impresa senza campioni o è stato un flop?

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il crollo è stato vertiginoso. Il Milan dopo il derby vinto a inizio marzo sognavano la rimonta scudetto sull’Inter, fiorivano tabelle e confronti con il calendario di Chivu ma poi è successo di tutto: ha perso tre delle ultime quattro partite (quattro delle ultime sette) e Allegri ora ha solo 3 punti sulla Juventus, 5 sul Como (che deve ancora giocare) e 6 sulla Roma. Tutte le rivali, compresa la squadra di Gasperini che pure è alle prese con veleni interni, sembrano in condizioni migliori dei rossoneri ma è giusto parlare di delusione?

La resa di Allegri

Dopo le sconfitte con Lazio e Napoli Allegri aveva pubblicamente abdicato a uno scudetto che peraltro non aveva mai indicato come obiettivo realisticamente raggiungibile, ieri – dopo il tonfo con l’Udinese a San Siro – ha dato voce a tutte le paure dei tifosi, ammettendo: “Anche la zona Champions è a rischio”. Il suo motto di inizio stagione (“arriviamo a marzo e vediamo dove stiamo, è lì che si fanno i giochi”) si è rivelato un boomerang e ora il popolo milanista è furioso ma è davvero colpa di Allegri?

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La difesa di Ravezzani

Non per il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani, che scrive su X/twitter: “Il Milan conclude 22 volte a 10 contro l’Udinese e perde 0-3. Che ci sia un problema enorme in attacco è palese, con i 2 gioielli incapaci di incidere. Stupisce però l’aria di crisi che si respira per una squadra che se arriva terza o quarta ha fatto più del prevedibile. L’impatto finale del mercato rossonero è stato un saldo attivo di 76,18 mln (fonte CalcioFinanza). Pretendere che una squadra giunta ottava vinca lo scudetto o arrivi tra le prime 3 è semplice ottimismo da tifosi. Al momento la stagione è più che positiva. Poi si vedrà”.

L’attacco di Pistocchi, meglio Pioli

Da sempre “anti-allegriano” è di tutt’altro tenore la considerazione che fa su X Maurizio Pistocchi: “Forse c’è chi non lo sa, ma alla 32esima di campionato, per tre campionati su 5 il #Milan di Pioli aveva fatto più punti di quello di Allegri:

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Non solo: dava l’idea di avere un progetto, un’ idea di calcio, quella che nel Milan ancora non si vede. Il problema non è solo nella disposizione – il Milan ha perso 5 partite in campionato, 4 con il 5:3:2, contro Cremonese, Parma, Lazio e Napoli, 1 con il 4:3:3- ma anche nel lavoro sul campo: la squadra non ha una identità collettiva, si muove individualmente e in ritardo, è slegata, senza riferimenti

Gioca un calcio povero, che per quasi tutto il campionato è stato esaltato dalla leadership di Modric, straordinario per abnegazione e qualità. Ma Modric ha 40 anni, e non può fare 50 partite: andava gestito, non esaurito. Oggi si torna a parlare di squadra scarsa, un refrain che si ripete, da Torino a Milano: quando vince vince Max, se perde perdono i giocatori. E la folla reagisce con i fischi a Leao, che ha certo delle colpe, ma che non fosse una prima punta si era capito da un po’. Eppoi, tra compiti dell’allenatore non c’è anche quello di migliorare i giocatori, farli crescere tatticamente e mentalmente? Per 5 mln€ + 2 di bonus dovrebbe essere il minimo”.

I tifosi si dividono sui social

Tante le reazioni: “Giocatori diversi con Pioli molti al culmine o quasi della propria carriera . Allegri ha probabilmente fatto il suo tempo” e poi: “Quel Milan aveva una cifra tecnica molto superiore a questa squadretta che si trova in mano Allegri, poi vabbè si sa che Allegri non ha mai fatto calcio champagne…” e anche: “Allora la società dovrebbe trovare un altro allenatore!? Fare l’ennesimo cambiamento? Ancora una volta azzerare tutto e iniziare daccapo!? Così non si costruisce mai nulla”.

C’è chi osserva: “Allegri ha una squadra di brocchi. Si salvano solo Rabiot e Modric. Non ha un attaccante, nemmeno uno. Se va in Champions è un miracolo” e poi: “Si sa anche che Pioli aveva ben altra società, che il Milan ha 5 campioni infortunati o con problemi personali da 1 anno e un 40enne, che aveva appena trovato una quadra con Loftus falso 9 e gli hanno rotto la faccia senza manco il rigore”, oppure: “Quei Milan di Pioli erano di una cifra tecnica superiore a questo: avevi Ibra ancora ad un buon livello, avevi i migliori Theo Hernandez e Leao, avevi Giroud, Tonali. Questa è una squadra da Europa League, che ha over performato finora, proprio grazie a Max”

I tifosi sono scatenati: “Non credo che la responsabilità sia solo di Allegri. Si è giocato tutto il campionato senza una punta di ruolo. Molti nuovi giocatori hanno deluso le attese, Jashari, Estupinan, su tutti e qualche infortunio di troppo ha fattto si che non c’erano molte alternative” e poi: “Era il Milan di Maldini,non quello attuale di Furlani che ha costruito una squadra con giocatori inadatti al campionato italiano vedi Jashari, doppioni di Modric vedi Ricci, un attaccante inutile Nkunku” e anche: “Quanti giocatori del Milan di quest’anno giocherebbero titolari questanno

nell’Inter, nel Napoli, nella Juventus, Como, Atalanta e Roma senza infortunati? Attaccanti? Zero? Difensori?zero? Centrocampisti 1?” e infine: “Il Milan è una squadra scarsa, che ha fatto una stagione al di sopra delle aspettative, il 532 ha sistemato le carenze difensive e ha portato risultati grazie alle giocate dei singoli, magari in condizioni buone. Ora che la condizione è calata escono tutti i difetti”.