Milan-Thiago Silva, l'agente apre

In scadenza di contratto nel giugno 2020 col Paris Saint-Germain, Thiago Silva è stato accostato con insistenza al Milan, dopo averlo lasciato nel 2012 proprio insieme ad Ibrahimovic, direzione Parigi.

"Di un eventuale rinnovo contrattuale col Psg non abbiamo ancora parlato – esordisce il procuratore Paulo Tonietto ai microfoni di Calciomercato.it – L'interesse di Thiago è quello di rimanere a Parigi, ma non dipende solo da lui. Se, poi, non dovesse rinnovare tutto può succedere. Thiago ha un amore speciale per il Milan, ma devo dire che non ho avuto alcun contatto con la dirigenza meneghina. Altri club hanno già cercato Thiago, ma per il momento non abbiamo aperto alcuna trattativa".

SPORTAL.IT | 20-02-2020 14:07