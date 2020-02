Nuovo possibile ritorno di lusso in casa Milan: dopo Zlatan Ibrahimovic, il club rossonero potrebbe riabbracciare Thiago Silva, altro eroe dell'ultimo scudetto vinto dai rossoneri. Lo riporta Sportmediaset.

Il difensore brasiliano non ha mai nascosto l'affetto per il Diavolo, ma ha un ingaggio da 12 milioni di euro che dovrà essere per forza di cose almeno dimezzato. Al suo posto al Psg dovrebbe arrivare Koulibaly, in partenza dal Napoli.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 11:17