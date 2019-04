Milan, tifosi contro un giocatore bianconero

In caso di mancato quarto posto c’è chi parla di fallimento Milan. Sembra esagerato ma il fatto è che senza Champions League sarebbe davvero complicato fare un mercato importante. Ad ogni modo si fanno già dei possibili nomi per il prossimo anno sia per quanto riguarda la panchina che per quanto invece concerne i giocatori. Se arrivasse davvero Maurizio Sarri potrebbe decidere di portare qualcuno dei suoi pupilli e fra questi c’è Daniele Rugani, che ha avuto all’Empoli, ma che piace davvero poco ai sostenitori del Diavolo.

Trend su Twitter – Sul social network uno degli hashtag principali nella giornata odierna è quello riguardante proprio Rugani. I milanisti proprio non lo vogliono, c’è chi scrive “C’è odore di sarrismo nell’aria. Rugani lo ritengo inferiore a Romagnoli, Caldara, Zapata, Musacchio e persino ad Abate adattato a centrale” e chi rincara la dose con “Sono solo voci, ma il solo accostamento di Rugani al Milan è una notizia pessima. Spero sia una bufala, quello dei centrali è obiettivamente il reparto nel quale siamo più coperti”.

Indizio verso Maurizio – Il fatto che si parli di Rugani ha indirizzato la fantasia dei tifosi milanisti verso un ritorno in Italia dell’ex allenatore del Napoli in quanto sarebbe già il secondo indizio in questa settimana. Si è fatta sempre più forte la voce di un interessamento del Milan nei confronti di Lorenzo Insigne (si parla di un possibile scambio con Suso) ed essendo il numero 24 azzurro un altro pallino di Sarri in tanti hanno semplicemente fatto 2+2.

SPORTEVAI | 27-04-2019 11:51