Milan, tifosi propongono cessione per salvare il bilancio

La situazione in casa Milan non è facile dal punto di vista della classifica, con soli nove punti conquistati in sette giornate. Il problema è che anche dal punto di vista economico le cose non sono proprio idilliache, con un bilancio da risanare al più presto e che potrebbe portare a qualche cessione importante.

Rabbia – C’è chi ha criticato questa notizia, più che altro per il modo in cui è stata riportata. Ravezzani sul bilancio del Milan ha acceso una polemica e tanti hanno fatto notare che la Juventus è molto più indebitata e quindi non è una questione di passivo, ma la paura di veder partire dei pezzi da novanta è concreta e si sta giù pensando a chi potrebbe essere il giocatore da sacrificare.

Via lo spagnolo – I tifosi rossoneri sembrano compatti almeno sotto questo punto di vista: la maggioranza vuole mandare via Suso. Su Twitter si legge “Pioli capirà a breve che dobbiamo giocare con il 3-5-2 e Suso con questo modulo non c’entra assolutamente niente, quindi si farebbe bene a mandarlo via” e anche “Lo abbiamo preso a zero, se lo vendiamo facciamo una plusvalenza importante e soprattutto prendiamo due piccioni con una fava, perché non ce la faccio più a vederlo in campo per quanto è irritante”.

Testa al campo – Pioli dovrà quindi essere bravo non soltanto a risollevare il morale della squadra ma anche a isolarla da tutte le questioni che non sono strettamente legate al rettangolo verde. Domenica sera a San Siro arriverà il Lecce di Liverani e ovviamente non c’è assolutamente la possibilità di sbagliare ancora.

SPORTEVAI | 17-10-2019 10:13