Milan: i tifosi sognano Kim ma Tare valuta Luiz Felipe, nuova tempesta social all’orizzonte

Il sudcoreano è la prima scelta dei fan ma l’operazione col Bayern è complessa, il d.s. guarda all’ex Lazio che non entusiasma la piazza

Il casting del Milan per il difensore da acquistare nel mercato di gennaio prosegue: l’ex Napoli Kim, nuovamente accostato ai rossoneri, scatena la fantasia dei tifosi, ma il d.s. Igli Tare guarda anche all’ex Lazio Luiz Felipe, un nome che però non scalda la piazza. E così all’orizzonte si prospetta una nuova bufera social.

Milan, torna l’idea Kim

Dopo Fullkrüg il Milan è in cerca di un difensore da alternare al terzetto titolare e che dia maggiori garanzie di De Winter, che finora non ha convinto a pieno Massimiliano Allegri. Serve un centrale esperto, affidabile e di personalità, un identikit a cui corrisponde a pieno Kim Minjae, ex centrale del Napoli del terzo scudetto, poi migrato al Bayern Monaco dove, però, sta vivendo stagioni altalenanti.

Il Milan lo aveva sondato già la scorsa estate, ma non aveva affondato il colpo a causa dello stipendio extra-large del sudcoreano, che in Baviera guadagna quasi 7 milioni di euro netti l’anno. Per gennaio, dunque, la soluzione più percorribile sarebbe quella del prestito con ingaggio da dividere con i bavaresi.

Tare pensa a Luiz Felipe

Il fattore economico è il più grande freno ad un affare che i tifosi del Milan accoglierebbero con estremo favore: Kim è, a oggi, la soluzione preferita dai milanisti. La realtà, però, costringe il d.s. Igli Tare anche a percorrere altre piste, meno impegnative per le casse del club: per lo stesso motivo, il Milan pare aver già accantonato la pista che porta a Niklas Süle del Borussia Dortmund, mentre restano vive quelle che conducono a Axel Disasi del Chelsea e a Joe Gomez del Liverpool.

A questi nomi da oggi va aggiunto Luiz Felipe, 28enne ex difensore della Lazio attualmente in forza al Rayo Vallecano. Tare lo portò alla Lazio e ora potrebbe riprenderlo facendo leva sul contratto in scadenza a giugno. Luiz Felipe, però, non è un nome che piace ai tifosi rossoneri.

Kim o Luiz Felipe: i tifosi non hanno dubbi

La preferenza dei milanisti per Kim è evidente, a giudicare dai commenti spuntati nelle ultime ore sui social. E la sensazione è che, se il Milan dovesse scegliere Luiz Felipe, il club andrebbe incontro a una vera e propria tempesta sul web. “Kim da prendere subito”, scrive Reao su X, imitato da Tifosus: “Esperto, veloce, conosce la serie A, Kim è il centrale da prendere”. “Magari arrivassimo a Kim”, aggiunge Luca. “Zitti che forse facciamo un’operazione intelligente”, scrive Obelix. “Vado fino a Monaco a prenderlo in macchina”, si propone Vinsco.

L’ipotesi Luiz Felipe, invece, non piace affatto ai tifosi del Milan. “Luiz Felipe vecchio, bollito, fuori forma e a costo zero”, lo stronca Revero. “Per la lotta Conference va benissimo”, ironizza Charles. “Preferisco rimanere con De Winter e Odogu come riserve se deve arrivare questo qua”, commenta Oliviero. “Un rottame: Tare è impazzito”, l’accusa di Antonio.