Milan, Tomori atteso a Milano. Passi in avanti per Firpo

Giorni frenetici per il Milan, che sta per chiudere altri due colpi di mercato dopo gli arrivi di Meité e Mandzukic. Stefano Pioli potrebbe avere a breve a disposizione Fikayo Tomori: il difensore del Chelsea è atteso in Italia in serata o al massimo venerdì mattina per le visite mediche e la firma. Il giocatore arriva in prestito oneroso da un milione di euro, con riscatto fissato poco sopra i 20 milioni.

Sul fronte Junior Firpo, si registrano novità dopo la conference call con il Barcellona: l’affare prosegue, il prestito sarà di 6 mesi a 500mila euro, e il terzino è disposto a provare un’esperienza in Italia, anche se vuole capire quanto spazio avrà a disposizione. Le due parti si sono riaggiornate per lunedì prossimo, riporta la Gazzetta dello Sport.

OMNISPORT | 21-01-2021 09:37