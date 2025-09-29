Milan, problemi in paradiso: Tomori probabile assente con la Juventus, prova del nove per il mercato di Tare

Il Milan sta vivendo un momento speciale, ma anche nell’angolo di paradiso che Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi si sono costruiti dopo la sconfitta all’esordio con la Cremonese possono arrivare brutte notizie: Fikayo Tomori potrebbe saltare per infortunio la sfida di domenica con la Juventus. Per il Milan è il momento di verificare la bontà del mercato portato avanti da Igli Tare.
Milan in paradiso
Quattro vittorie consecutive, il successo sui campioni d’Italia del Napoli, la vetta della classifica e – soprattutto – la ritrovata fiducia dei tifosi: il Milan si sta godendo un momento d’oro, frutto del lavoro di Massimiliano Allegri e dell’innesto di giocatori di valore nel mercato estivo, in particolare di Luka Modric, l’uomo che ha cambiato volto ai rossoneri e che ha restituito entusiasmo a tutto l’ambiente. Anche in paradiso, però, possono arrivare brutte notizie: quella che interessa al Milan riguarda Fikayo Tomori.
Infortunio per Tomori: salta la Juventus
Nei minuti finali della gara col Napoli Tomori ha infatti dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare. Oggi il difensore inglese si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato un risentimento all’adduttore: non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave, tuttavia la presenza di Tomori domenica a Torino contro la Juventus è fortemente in dubbio.
Tomori pilastro di Allegri
Allegri, quindi, sarà probabilmente costretto a fare a meno di uno dei punti fermi della sua difesa. Da quando è iniziata la stagione, Tomori ha sempre giocato titolare nel Milan – anche nelle due gare di Coppa Italia – , contribuendo a blindare una difesa che, dopo la sconfitta con la Cremonese, non è più stata battuta su azione. Rinunciare all’inglese nella delicata gara contro la Juventus non sarà facile per Allegri, chiamato a questo punto a fidarsi del mercato condotto da Igli Tare: al posto di Tomori, infatti, dovrebbe scendere in campo uno dei due difensori acquistati dal d.s. in estate.
De Winter o Odogu: prova del nove per Tare
Il favorito a prendere il posto di Tomori è Koni De Winter, centrale che il Milan ha prelevato dal Genoa per una cifra vicina ai 25 milioni di euro con un blitz che sorprese l’Inter e la stessa Juventus, entrambe interessate al difensore. De Winter finora ha giocato 4 partite con i rossoneri, ma è partito titolare solo in Coppa Italia contro il Lecce: a Torino, dunque, l’olandese farebbe il suo debutto dal 1’ in campionato. Per caratteristiche tecniche ed esperienza, De Winter è favorito su David Odogu, il 19enne prelevato a sorpresa dal Wolfsburg nell’ultimo giorno del calciomercato estivo. Chiunque scelga Allegri, la partita di Torino rappresenterà un importante esame per il mercato estivo di Tare.