Milan, Tonali: "Pioli riesce a spiegarti tutto"

Il centrocampista del Milan Sandro Tonali in una intervista a Sky ha grandi parole per Stefano Pioli: “Lui è il nostro capogruppo. È la prima persona che ci sta indicando la strada giusta, noi lo stiamo seguendo tutti quanti insieme. Si può stare anche ore a parlare con lui, riesce a spiegarti tutto. Lui è aperto con noi e siamo felici di avere un allenatore del genere. Quando si gioca così, più che una rinascita è una nascita”.

L’avvio difficile: “L’inizio non è stato semplice, arrivavo da un mese di inattività dopo la vacanza e quindi è stato difficile riprendere a giocare, soprattutto in una nuova squadra. C’è voluto tempo, ho trascorso un paio di settimane o il primo mese per ambientarmi. Ma una volta che conosci i ritmi, i compagni, l’allenatore e lo staff, diventa semplice andare avanti in un gruppo del genere”.

OMNISPORT | 09-12-2020 15:21