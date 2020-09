Milan, Tonali pronto al debutto contro il suo passato

Il Milan è pronto alla quarta uscita stagionale. I rossoneri, dopo aver affrontato e battuto Novara, Monza e Vicenza, si apprestano a tornare in campo per un test importante contro un avversario che lo scorso anno giocava in A: il Brescia. E, proprio contro la sua ex squadra, potrebbe essere il giorno del debutto per Sandro Tonali.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nuovo gioiello di casa Milan non sarà tra i protagonisti della gara dall’inizio, ma dovrebbe comunque ritagliarsi il suo spazio. La sua condizione fisica difficilmante sarà delle migliori, visto che Tonali ha solo due allenamenti con i rossoneri nelle gambe, ma l’obiettivo del tecnico Stefano Pioli è quello di consentirgli di trovare al più presto la giusta confidenza con il campo e i nuovi compagni di squadra.

Tonali non è stato inserito nella lista UEFA per la gara contro lo Shamrock, ma il Milan ha la possibilità di ripensarci nei prossimi giorni. Avere il centrocampista in condizione vorrebbe dire avere a disposizione un’importante pedina in più.

OMNISPORT | 12-09-2020 11:34