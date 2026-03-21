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CALCIO SERIE A

Milan-Torino, le formazioni ufficiali: Allegri ha scelto il sostituto di Leao, tornano due titolari

Ecco le scelte di Allegri e D'Aversa per la gara pomeridiana di Serie A. i rossoneri devono fare a meno del portoghese, al suo posto c'è Fullkrug

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Testacoda intrigante a San Siro dove alle 18 si sfidano Milan e Torino. La squadra di Allegri deve sfatare il tabù contro le piccole in casa. Le formazioni ufficiali.

Il momento di Milan e Torino

I granata col cambio di guida tecnica sembrano aver svoltato, come testimoniato dal 4-1 con cui hanno liquidato il Parma. Dopo aver perso con la Lazio, invece, il Milan non potrà permettersi passi falsi per tenere a distanza le rivali nella corsa Champions. Il Napoli, che vincendo 1-0 ieri sera a Cagliari si è portato al secondo posto (62 punti contro i 60 del Milan), ma soprattutto Como, Juventus e Roma.

Le scelte di Allegri

Al posto dell’infortunato Leao Allegri rilancia dal 1′ Niclas Fullkrug accanto a Christian Pulisic. Si rivede in panchina anche Santiago Gimenez. Tornano due titolari importanti (assenti nel ko con la Lazio): Adrien Rabiot, che farà reparto in mezzo con Modric e Fofana, e Davide Bartesaghi al posto di Estupinan.

Segui le emozioni di Milan-Torino in diretta live

Le formazioni ufficiali

Le formazioni di Milan-Torino

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. Allenatore: Allegri

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Perderse, Ilkhan. Gineitis, Obrador; Vlasic, Adams, Simeone. Allenatore: D’Aversa

Arbitro: Fourneau (Roma).

Milan-Torino, le formazioni ufficiali: Allegri ha scelto il sostituto di Leao, tornano due titolari Serie A 2025-2026 i big match di marzo: verso il rush finale, con il derby di Milano che può decidere lo scudetto ANSA

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