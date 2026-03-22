Milan-Torino, moviola: paura, rigori e papere a San Siro, Var protagonista

La prova dell’arbitro romano Francesco Fourneau a San Siro nel match pomeridiano della 30esima giornata di serie A analizzata ai raggi X

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tormato a buoni livelli Fourneau non ha commesso grossi errori nel testacoda di San Siro anche se ha avuto bisogno del Var in occasione del rigore per i granata. Ha lasciato giocate molto, ha ammonito pochissimo ma è sempre stato presente nelle azioni importanti. Vediamo cosa è successo.

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Milan-Torino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo all’8′, è per Tomori che stende Gineitis. Regolare al 37′ il gol di Pavlovic e il pari di Simeone al 44′ ma è una mezza papera di Maignan (che però si riscatterà nella ripresa): Vlasic calcia da fuori area, il portiere francese respinge goffamente, il pallone carambola sul palo e De Winter si fa anticipare da Giovanni Simeone, che sigla la rete dell’1-1.

Serata no per i portieri

Al 54′ è buono il gol di Rabiot mentre sul 3-1 di Fofana ci sono grosse responsabilità di Paleari. All’81’ Paleari salva su Ricci ma Fourneau viene richiamato dal Var all’on field review per un contatto tra Pavlovic e Simeone in area rossonera. Verdetto: rigore e giallo per il difensore rossonero. Dal dischetto realizza Vlasic e su San Siro cala la paura tra le proteste di Allegri. Finale convulso, viene ammonito D’Aversa per proteste all’88’ e anche Ilkhan al 93’ per fallo ai danni di Athekame. Al 95′ giallo anche per Gimenez per aver fermato il contropiede di Saul Coco. Dopo 6’ di recupero la gara termina 3-2.

La sentenza di Marelli

In meritoal penalty per il Toro l’esperto di Dazn Luca Marelli accampa dubbi sulla chiamata del Var e sulla decisione finale di Fourneau. “Probabilmente non ha visto il contatto, è stato richiamato per manata al volto di Simeone che è stata considerato fallo. Ha ritenuto il colpo tale da impedire all’attaccante di partecipare all’azione”.

Subito dopo, però, Marelli rievoca un episodio simile che a inizio stagione scatenò grandi polemiche. “Mi viene il rigore di Milan–Fiorentina con il contatto di Parisi col volto di Gimenez”, dice Marelli citando il penalty – risultato poi decisivo – che permise ai rossoneri di battere la Viola nello scorso ottobre: anche allora fu il Var a intervenire, dopo che l’arbitro aveva lasciato giocare.

La differenza col contatto Parisi-Gimenez

Ad Open Var, però, quell’intervento dei varisti venne bocciato, come ricorda Marelli. “Ad Open Var venne spiegato che l’arbitro aveva ben valutato l’episodio e che il Var non sarebbe dovuto intervenire”, dice Marelli. Apparentemente, quindi, Fourneau e gli addetti al Var di Milan-Torino sarebbero incorsi nello stesso errore, stavolta però a sfavore dei rossoneri. Per Marelli, però, questo genere di sbagli non potranno mai essere eliminati. “Nasca e Maresca (Var e Avar di oggi, ndr) hanno avvertito una differenza di intensità che ha portato al richiamo dell’arbitro”.

Per l’esperto di Dazn nella differenza tra i due episodi risiede il vero problema dell’utilizzo della review a gara in corso. “Il problema è sempre quello dell’intensità ed è soggettivo – conclude Marelli – Non ne usciremo mai: il calcio è un gioco di contatto e la valutazione dell’intenstià non potrà mai essere eliminata”.

Chi è l’arbitro Fourneau

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Milamn-Torino, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera oltre 50 gare e nel finale di stagione è apparso in ripresa. Ultima direzione di gara Verona-Sassuolo.

I precedenti con le due squadre

Sei i precedenti con il Diavolo (3 vittorie e 3 pari), dieci con i granata (1 vittoria, 6 pari e 3 ko)

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Moro con Doveri IV uomo, Nasca al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Tomori, Pavlovic, Ilkhan, Gimenez.