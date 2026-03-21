Milan–Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Milan–Torino, 30a giornata: orario, stadio, classifica e numeri
Milan–Torino è di scena sabato 21 marzo 2026 alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza: una sfida di tradizione che, alla 30a giornata, pesa per obiettivi diversi. I rossoneri sono 3° con 60 punti (17 vittorie, 9 pareggi, 3 sconfitte; 44 gol segnati, 21 subiti) e cercano slancio in zona Champions; i granata sono 13° a quota 33 (9 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte; 32 gol fatti, 50 incassati) e puntano a punti pesanti per blindare la classifica. Un appuntamento che profuma di big match per prestigio e posta in palio.
- Milan–Torino, 30a giornata: orario, stadio, classifica e numeri
- Probabili formazioni di Milan–Torino
- Gli indisponibili di Milan–Torino
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Milan–Torino
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Milan e Torino
Probabili formazioni di Milan–Torino
Verso il calcio d’inizio, il Milan dovrebbe confermarsi su un 3-5-2 aggressivo: l’assenza di Loftus-Cheek e quella di Gabbia imporrebbero qualche accortezza in mezzo e dietro, con Modric regista d’esperienza e corsie affidate a Saelemaekers e Estupinan. Davanti, tandem di qualità con Leao e Pulisic, ma non va esclusa l’opzione Nkunku a gara in corso. Il Torino si orienterebbe sul 3-4-1-2: Vlasic potrebbe agire tra le linee alle spalle di Simeone e Adams, mentre sugli esterni restano in pole Pedersen e Obrador. Possibile gestione minuti per rientri e diffide, con Gineitis e Ilkhan a comporre la cerniera centrale.
- Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.
- Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.
Gli indisponibili di Milan–Torino
Capitolo assenze: nel Milan pesa l’assenza di Loftus-Cheek, che toglierebbe fisicità e strappi alla mediana, mentre la defezione di Gabbia apre a rotazioni nel pacchetto arretrato. In casa Torino occhio alle scelte in attacco e sulle fasce, con alternative pronte a subentrare: da capire anche la gestione dei rientri per evitare ricadute.
- Milan – Infortunati: Loftus-Cheek (frattura della mandibola), Gabbia (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Torino – Infortunati: Aboukhlal (infortunio al ginocchio), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Milan in altalena ma con spunti pesanti negli scontri diretti; Torino discontinuo, alterna prove solide in casa a qualche crepa lontano da Torino. Fatica granata in trasferta, mentre i rossoneri cercano continuità dopo un ciclo intenso.
|Milan
|x
|ko
|ok
|ok
|ko
|Torino
|ko
|ko
|ok
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di Serie A il Milan ha raccolto 7 punti; il Torino ne ha messi insieme 6. Dettaglio risultati:
- Milan
Milan–Como 1-1; Milan–Parma 0-1; Cremonese–Milan 0-2; Milan–Inter 1-0; Lazio–Milan 1-0.
- Torino
Torino–Bologna 1-2; Genoa–Torino 3-0; Torino–Lazio 2-0; Napoli–Torino 2-1; Torino–Parma 4-1.
L’arbitro di Milan–Torino
La gara sarà diretta da Fourneau, con assistenti Rossi M. e Moro, IV Doveri, VAR Nasca, AVAR Maresca. Nella Serie A 2025/26 Francesco Fourneau ha arbitrato 9 partite: 3 rigori assegnati, 34 ammonizioni e nessuna espulsione; media di 3.7 gialli a gara e 7.2 falli per cartellino, indice di direzione attenta e poco incline ai rossi.
Informazioni interessanti sul match
Tradizione da una parte, ambizioni e necessità dall’altra: a San Siro il Milan difende una lunghissima imbattibilità interna contro il Torino, ma i granata sanno far male in ripartenza e negli ultimi incroci del girone di ritorno hanno spesso messo in difficoltà i rossoneri. Il momento racconta di un Milan che ha rallentato rispetto al suo filotto migliore, con tante vittorie di misura e pochi gol complessivi, e di un Torino che lontano da casa fatica a tenere la porta chiusa ma può sfruttare l’impatto fisico delle punte e le transizioni. Occhi su Modric, faro di continuità e minuti, e su Zapata, storicamente ispirato contro il Diavolo. Dettagli e inerzia potrebbero decidere una partita dal copione tattico chiaro: possesso e pazienza rossonera contro compattezza e verticalità granata.
- Dopo quattro successi consecutivi, il Milan ha vinto solo tre delle ultime otto sfide con il Torino in A: nelle cinque più recenti hanno segnato entrambe, 21 reti totali e spettacolo assicurato.
- Nel girone di ritorno il Torino ha vinto le ultime due contro il Milan: potrebbe centrare un tris che manca dal biennio 1947–1949.
- Il Milan non perde in casa con il Torino in A da 29 partite: l’ultimo ko interno risale al 24 marzo 1985.
- Il Milan ha perso due delle ultime quattro di campionato (2V): con un altro ko subirebbe due sconfitte di fila per la prima volta dal marzo 2025.
- Ben 11 delle 17 vittorie rossonere sono arrivate con un solo gol di scarto: squadra solida, ma con produzione offensiva essenziale.
- Il Torino non vince da cinque trasferte (1N, 4P) e ha sempre incassato almeno due gol in questo parziale.
- I granata guidano la Serie A 2025/26 per contropiedi diretti, conclusioni e reti in transizione: pericolo costante se il Milan si scopre.
- Dal 76′ in avanti il Milan ha guadagnato più punti di tutti con gol nel finale; il Torino è tra quelli che ne perdono meno nello stesso intervallo.
- Modric è il giocatore di movimento rossonero con più minuti in stagione: leadership ed esperienza al servizio del palleggio.
- Zapata ha già segnato 8 volte al Milan in A: una delle sue vittime preferite.
Le statistiche stagionali di Milan e Torino
Il Milan comanda nel possesso (52% a 43.9%), segna di più (44 a 32) e difende meglio (21 gol subiti contro 50). Il Torino però tira con maggiore precisione (50.8% vs 45.1%) e pressa con PPDA leggermente più basso (13.8 vs 14.9), segno di aggressività senza palla. Nei clean sheet guida il Milan (13 a 10), mentre i granata emergono per volume di duelli e recuperi.
Focus giocatori: Leao è il capocannoniere rossonero (9) davanti a Pulisic (8); top assist Rabiot (4). Più ammoniti: Saelemaekers e Modric (4); rossi: Estupinan e Rabiot (1). Maignan ha collezionato 11 clean sheet. Nel Torino guida Simeone (7) con Vlasic miglior assistman (3); più ammonito proprio Vlasic (7), rosso per Ilkhan (1). Tra i pali, Paleari conta 7 clean sheet.
|Milan
|Torino
|Partite giocate
|29
|29
|Vittorie
|17
|9
|Pareggi
|9
|6
|Sconfitte
|3
|14
|Gol segnati
|44
|32
|Gol subiti
|21
|50
|Possesso palla (%)
|52.0
|43.9
|Tiri in porta
|133
|124
|Precisione tiro (%)
|45.1
|50.8
|Clean sheet
|13
|10
|Cartellini gialli
|44
|58
|Cartellini rossi
|2
|1
|Capocannoniere (gol)
|Leao 9
|Simeone 7
|Top assist (n.)
|Rabiot 4
|Vlasic 3
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Milan–Torino?
-
Sabato 21 marzo 2026 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Milan–Torino?
-
Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
- Chi è l’arbitro di Milan–Torino?
-
L’arbitro è Francesco Fourneau, assistenti Rossi M. e Moro; IV Doveri; VAR Nasca; AVAR Maresca.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.