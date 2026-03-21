Milan-Torino, il Var fa discutere: la “minaccia” di Allegri al quarto uomo dopo il rigore e il paragone di Marelli

Non ha influito sul risultato finale, ma il rigore fischiato contro il Milan che ha fissato sul 3-2 la gara contro il Torino farà discutere: sul momento Massimiliano Allegri si è lasciato andare ad una “minaccia” scherzosa parlando al quarto uomo, mentre nel post gara Luca Marelli ha discusso la scelta del Var rievocando il controverso episodio tra Parisi e Gimenez nella gara con la Fiorentina dello scorso ottobre.
- Milan-Torino, un rigore che fa discutere
- La “minaccia” di Allegri al quarto uomo
- L’analisi di Marelli
- La differenza col contatto Parisi-Gimenez
Milan-Torino, un rigore che fa discutere
È destinato a far discutere il rigore fischiato dall’arbitro Fourneau in Milan–Torino, dopo l’intervento del Var. In tempo reale al direttore di gara sfugge del tutto il contatto tra Strahinja Pavlovic e Giovanni Simeone, toccato in maniera lieve al volto da una manata del difensore serbo in area rossonera. È il Var Nasca, coadiuvato dall’Avar Maresca, a segnalare l’episodio a Fourneau, che dopo l’on-field-review opta per il penalty in favore dei granata, poi trasformato da Vlasic nel gol del 3-2.
Una decisione discutibile sia per l’entità del contatto, sia per le immagini che – a dirla tutta – non chiariscono se Pavlovic abbia davvero impedito a Simeone di raggiungere il pallone.
La “minaccia” di Allegri al quarto uomo
A non essere convinto della chiamata del Var, già durante la review da parte di Fourneau, è soprattutto Massimiliano Allegri. Mentre il direttore di gara riguarda le immagini, il tecnico del Milan si lascia andare ad una scherzosa minaccia parlando col quarto uomo. “Io ci provo a stare calmo – lo sfogo di Allegri – , ma voi mi fate passare la voglia: io smetto”. Una battuta che è l’acme della prestazione a bordocampo del tecnico rossonero, particolarmente agitato soprattutto nella fase finale dell’incontro.
L’analisi di Marelli
Nel post partita, però, anche l’esperto di Dazn Luca Marelli accampa dubbi sulla chiamata del Var e sulla decisione finale di Fourneau. “Probabilmente non ha visto il contatto – ha detto Marelli dell’arbitro – è stato richiamato per manata al volto di Simeone che è stata considerato fallo. Ha ritenuto il colpo tale da impedire all’attaccante di partecipare all’azione”.
Subito dopo, però, Marelli rievoca un episodio simile che a inizio stagione scatenò grandi polemiche. “Mi viene il rigore di Milan–Fiorentina con il contatto di Parisi col volto di Gimenez”, dice Marelli citando il penalty – risultato poi decisivo – che permise ai rossoneri di battere la Viola nello scorso ottobre: anche allora fu il Var a intervenire, dopo che l’arbitro aveva lasciato giocare.
La differenza col contatto Parisi-Gimenez
Ad Open Var, però, quell’intervento dei varisti venne bocciato, come ricorda Marelli. “Ad Open Var venne spiegato che l’arbitro aveva ben valutato l’episodio e che il Var non sarebbe dovuto intervenire”, dice Marelli. Apparentemente, quindi, Fourneau e gli addetti al Var di Milan-Torino sarebbero incorsi nello stesso errore, stavolta però a sfavore dei rossoneri. Per Marelli, però, questo genere di sbagli non potranno mai essere eliminati. “Nasca e Maresca (Var e Avar di oggi, ndr) hanno avvertito una differenza di intensità che ha portato al richiamo dell’arbitro”.
Per l’esperto di Dazn nella differenza tra i due episodi risiede il vero problema dell’utilizzo della review a gara in corso. “Il problema è sempre quello dell’intensità ed è soggettivo – conclude Marelli – Non ne usciremo mai: il calcio è un gioco di contatto e la valutazione dell’intenstià non potrà mai essere eliminata”.