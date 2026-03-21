Milan-Torino, il Var fa discutere: la “minaccia” di Allegri al quarto uomo dopo il rigore e il paragone di Marelli

Il tecnico si lascia andare a uno sfogo sul penalty del 3-2 nato dalla review per un contatto tra Pavlovic e Simeone che ricorda quello tra Parisi e Gimenez nella gara con la Fiorentina

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non ha influito sul risultato finale, ma il rigore fischiato contro il Milan che ha fissato sul 3-2 la gara contro il Torino farà discutere: sul momento Massimiliano Allegri si è lasciato andare ad una “minaccia” scherzosa parlando al quarto uomo, mentre nel post gara Luca Marelli ha discusso la scelta del Var rievocando il controverso episodio tra Parisi e Gimenez nella gara con la Fiorentina dello scorso ottobre.

Milan-Torino, un rigore che fa discutere

È destinato a far discutere il rigore fischiato dall’arbitro Fourneau in Milan–Torino, dopo l’intervento del Var. In tempo reale al direttore di gara sfugge del tutto il contatto tra Strahinja Pavlovic e Giovanni Simeone, toccato in maniera lieve al volto da una manata del difensore serbo in area rossonera. È il Var Nasca, coadiuvato dall’Avar Maresca, a segnalare l’episodio a Fourneau, che dopo l’on-field-review opta per il penalty in favore dei granata, poi trasformato da Vlasic nel gol del 3-2.

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Una decisione discutibile sia per l’entità del contatto, sia per le immagini che – a dirla tutta – non chiariscono se Pavlovic abbia davvero impedito a Simeone di raggiungere il pallone.

La “minaccia” di Allegri al quarto uomo

A non essere convinto della chiamata del Var, già durante la review da parte di Fourneau, è soprattutto Massimiliano Allegri. Mentre il direttore di gara riguarda le immagini, il tecnico del Milan si lascia andare ad una scherzosa minaccia parlando col quarto uomo. “Io ci provo a stare calmo – lo sfogo di Allegri – , ma voi mi fate passare la voglia: io smetto”. Una battuta che è l’acme della prestazione a bordocampo del tecnico rossonero, particolarmente agitato soprattutto nella fase finale dell’incontro.

L’analisi di Marelli

Nel post partita, però, anche l’esperto di Dazn Luca Marelli accampa dubbi sulla chiamata del Var e sulla decisione finale di Fourneau. “Probabilmente non ha visto il contatto – ha detto Marelli dell’arbitro – è stato richiamato per manata al volto di Simeone che è stata considerato fallo. Ha ritenuto il colpo tale da impedire all’attaccante di partecipare all’azione”.

Subito dopo, però, Marelli rievoca un episodio simile che a inizio stagione scatenò grandi polemiche. “Mi viene il rigore di Milan–Fiorentina con il contatto di Parisi col volto di Gimenez”, dice Marelli citando il penalty – risultato poi decisivo – che permise ai rossoneri di battere la Viola nello scorso ottobre: anche allora fu il Var a intervenire, dopo che l’arbitro aveva lasciato giocare.

La differenza col contatto Parisi-Gimenez

Ad Open Var, però, quell’intervento dei varisti venne bocciato, come ricorda Marelli. “Ad Open Var venne spiegato che l’arbitro aveva ben valutato l’episodio e che il Var non sarebbe dovuto intervenire”, dice Marelli. Apparentemente, quindi, Fourneau e gli addetti al Var di Milan-Torino sarebbero incorsi nello stesso errore, stavolta però a sfavore dei rossoneri. Per Marelli, però, questo genere di sbagli non potranno mai essere eliminati. “Nasca e Maresca (Var e Avar di oggi, ndr) hanno avvertito una differenza di intensità che ha portato al richiamo dell’arbitro”.

Per l’esperto di Dazn nella differenza tra i due episodi risiede il vero problema dell’utilizzo della review a gara in corso. “Il problema è sempre quello dell’intensità ed è soggettivo – conclude Marelli – Non ne usciremo mai: il calcio è un gioco di contatto e la valutazione dell’intenstià non potrà mai essere eliminata”.