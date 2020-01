Milan: torna il tormentone sul rinnovo, tifosi infuriati

Non c’è pace per i tifosi del Milan. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha ridato entusiasmo all’ambiente, la squadra di Stefano Pioli ha ripreso quota in classifica e il mercato ha risolto alcune questioni spinose, soprattutto in uscita, con gli addii di Suso, Piatek e Rodriguez.

Donnarumma, allarme rinnovo

La Gazzetta dello Sport, però, ora lancia l’allarme Donnarumma. Il portiere ha il contratto in scadenza a giugno 2021, ciò vuol dire che, prima di questa estate il Milan dovrà riuscire a fargli firmare il rinnovo, per non dover affrontare il problema nella prossima stagione, regalando a Mino Raiola, procuratore del giocatore, un ruolo di forza nella trattativa.

In sostanza, scrive la Rosea, se Donnarumma non dovesse prolungare il suo contratto entro la stagione in corso, il Milan potrebbe anche scegliere di cederlo nel prossimo mercato estivo.

Il fastidio dei tifosi

Una prospettiva, questa, che ovviamente agita i tifosi milanisti, che su Twitter hanno manifestato tutta la loro frustrazione per il riaprirsi del tormentone Donnarumma. C’è chi, come Costa, opta per il rifiuto della notizia: “Eccole, le prime fake news quando il Milan inizia a macinare punti, servono solo per mettere malcontento in giro oltretutto l’ultimo giorno di mercato dai… Donnarumma è al centro del progetto Milan, ancora non si è capito o ancora fate finta di non capire?”.

Sulla stessa linea Loris: “Esauriti i botti per il circo del calciomercato e visto che oramai per Suso, Piatek e Rodriguez il tam tam mediatico si è spento, parte il tormentone Donnarumma”.

Anche Max è scettico circa una partenza del portiere: “Son tipo tre anni che serve un atto d’amore ma alla fine resta sempre al Milan”, scrive il tifoso. Per Massimo, si tratta di un problema di facile soluzione: “Basta dare 5 milioni a Raiola e rinnova”.

Ma c’è anche chi sembra già rassegnato ad una partenza di Gigio e invoca un cambio ai vertici del Milan, come Kadreg: “Ce ne faremo una ragione, l’unica speranza è che Elliot passi la mano”.

SPORTEVAI | 31-01-2020 09:12