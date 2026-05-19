Milan, Modric torna al comando: sui social la foto che attendevano Allegri e i tifosi

Il croato arruolabile per l'ultima di campionato contro il Cagliari, decisiva per l’obiettivo Champions: il tecnico pronto a rilanciarlo dal primo minuto

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Luka Modric sta per tornare, per la gioia dei tifosi del Milan: una foto pubblicata oggi dall’account Instagram del club rossonero ha fatto sussultare i supporter milanisti e regalato di sicuro un po’ di serenità a Massimiliano Allegri, pronto ad affidarsi al fuoriclasse croato nell’ultima decisiva sfida di campionato contro il Cagliari.

Milan, Modric si è allenato

Il Milan potrebbe ritrovare Luka Modric nell’ultima giornata di campionato: la notizia tanto attesa dai tifosi rossoneri è arrivata nel pomeriggio, il centrocampista croato è tornato ad allenarsi con la squadra dopo la frattura allo zigomo rimediata nella partita contro la Juventus dello scorso 26 aprile. Modric ha avuto l’ok dei medici e oggi si è allenato con una mascherina protettiva: per domenica è dunque a disposizione di Massimiliano Allegri.

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La foto con la mascherina

Il Milan ha dato la notizia del ritorno in campo di Modric sui social, in maniera non proprio esplicita: tra le foto della sessione pomeridiana di allenamento è spuntata anche quella del fuoriclasse croato con indosso la mascherina protettiva. Tanto è bastato per scatenare l’entusiasmo dei tifosi rossoneri: “Eccolo!”, ha esultato un follower nei commenti; “dai che con Modric possiamo farcela”, ha aggiunto un altro; “Luka portaci in Champions”, la preghiera di un altro milanista.

Modric titolare col Cagliari

Con Modric a disposizione è difficile immaginare che Allegri rinunci a lui per la gara di domenica sera contro il Cagliari, che potrebbe consegnare ai rossoneri la qualificazione alla prossima Champions League. Salvo sorprese il croato riprenderà il suo posto al centro della linea mediana rossonera, coadiuvato da Adrien Rabiot e Youssouf Fofana.

Una volta assicurato il ritorno del Milan alla massima competizione europea, Modric potrà concentrarsi sul suo futuro, ovvero sui Mondiali 2026 con la Croazia e sull’idea di proseguire ancora la sua carriera nel calcio indossando ancora la maglia del Milan.