Milan: tornano gli stranieri, tranne Ibrahimovic e Kessié

Rientrano in Italia i vari giocatori del Milan che in queste settimane erano tornati in patria in concomitanza con il blocco del campionato e l'isolamento dovuto all'emergenza del Coronavirus. E al momento all'elenco ne mancano solo due.

Si tratta di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié. Il primo non ha mai smesso di allenarsi in questo periodo, sfruttando il basso livello di contagi registrato nella sua Svezia: infatti ha avuto addirittura modo di lavorare insieme ai giocatori dell'Hammarby, club di cui è comproprietario. Rientrerà solo nel momento in cui riprenderanno definitivamente le piene attività a Milanello.

Più delicata la situazione di Kessié: l'ex atalantino è infatti in Costa d'Avorio e sta affrontando diversi problemi nella ricerca di un volo che gli permetta di fare ritorno in Italia. La situazione dovrebbe sbloccarsi nel giro di qualche giorno.

SPORTAL.IT | 22-04-2020 22:37