Milan tra Falcao e Morata

Tra il 18 e il 20 giugno, l'Uefa renderà note le sue decisioni circa il futuro europeo del Milan. Una delibera che condizionerà, in maniera importante, il mercato in entrata (e pure in uscita) della società rossonera.

Con Andrè Silva e Kalinic con le valigie pronte, il Diavolo è a caccia del bomber titolare per la prossima stagione. Se giocherà l'Europa League, si proverà a chiudere con Morata (accostato anche alla Juventus). In caso di esclusione dall'Europa, attenzione al nome di Falcao.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 09:20