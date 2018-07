Milan, tra ritorni e possibili arrivi: il mercato si scalda

Inizia una nuova era per il Milan. Dopo la decisione del Tas di annullare il divieto imposto dalla Uefa alla partecipazione all'Europa League, la nomina di un uovo presidente e di un nuovo Consiglio di Amministrazione, la società meneghina può finalmente pensare al mercato. Ad occuparsene, insieme con il ds Massimiliano Mirabelli, non sarà più Marco Fassone, rimosso dall'incarico "per giusta causa" per volontà della nuova proprietà, Elliott, che controlla il Milan attraverso Rossoneri Sport Investment Lux. Al posto del manager piemontese potrebbe dunque fare il suo ritorno Leonardo. L'ex trequartista brasiliano avrebbe trovato l'accordo definitivo con la nuova proprietà e dovrebbe assumere l'incarico di responsabile dell'area tecnica.

Lo stesso Gattuso ha espresso il suo beneplacito per il possibile ritorno dell'ex compagno: "Con Leonardo in passato abbiamo avuto qualche problemino, ma ci siamo chiariti – le sue parole ai giornalisti -. Ci sentiamo spesso e si parla di calcio. Penso che se verrà Leonardo verrà accolto a braccia aperte. Da parte mia c’è grande disponibilità e professionalità per chiunque arriverà". Meno convinti, invece, sembrano i tifosi del 'Diavolo', che negli scorsi giorni avevano pubblicato un comunicato nel quale invitavano Elliott a non prendere in considerazione tale ipotesi.

Il grande entusiasmo portato dalla riammissione in Europa e dalle garanzie economiche offerte dalla nuova proprietà avrà certamente ripercussioni positive anche in sede di mercato. Dopo settimane di dubbi e grande confusione, infatti, il Milan ora si sta muovendo con maggiore decisione per provare a piazzare un colpo sensazionale. Il ‘Diavolo’ ha messo gli occhi addosso all'attaccante spagnolo Morata, in uscita dal Chelsea, che vorrebbe tornare in Serie A. Nelle ultime ore, però, sarebbe spuntato anche il nome di Karim Benzema, che potrebbe lasciare il Real Madrid: lunedì il suo entourage era a Milanello e il francese si sarebbe detto disponibile a vestire il rossonero. Parola data, pare, allo stesso Gattuso.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 17:45