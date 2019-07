Milan, trapela la strategia di mercato

C’è grosso entusiasmo a Milanello. I tifosi hanno accolto con grande fervore il nuovo allenatore Marco Giampaolo, riponendo il lui grossa fiducia. La società dal canto suo sta cercando alacremente di mettergli a disposizione una rosa che non sia composta solamente da giovani di belle speranze ma che abbia al suo interno anche giocatori di esperienza e soprattutto di grande livello. Proprio a tal proposito è stato importante quanto hanno fatto trapelare Boban e Gazidis, con il responsabile di Milan News Antonio Vitiello che nel suo editoriale ha spiegato le mosse.

I colpi arrivano – Vitiello prevede un Milan di grande livello, difatti scrive: “Ci sarà una crescita organica, nel tempo, ma dev’essere un Milan di maggiore qualità. Quest’anno è un anno di cambiamento, in cui l’allenatore, non avendo le coppe europee, potrà lavorare meglio con i giocatori. Sulla promessa di un colpo ai tifosi la società non promette ma magaricercheranno anche di farne più di uno. Colpo può voler dire tutto e niente. Boban ha avuto parole forti nei confronti della proprietà, e ha ribadito che non sarebbe mai tornato in rossonero senza un progetto importante e convincente”.

Punta e Gigio – Per completare la rosa sembra chiaro che serve almeno un attaccante da affiancare a Piatek (che ha scelto la maglia maledetta in barba alla scaramanzia) e capire cosa fare con Donnarumma. Sul portiere Vitiello scrive: “Al Milan sono felici di avere uno tra i primi tre portieri al mondo, il miglior talento al mondo come portiere. Per il momento è così, per il momento significa che la situazione può cambiare, ma non è detto che cambierà”.

SPORTEVAI | 10-07-2019 10:03