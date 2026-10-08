Milan, avanti tutta su Endrick: la strategia di Cardinale per convincere Mourinho e Ancelotti diventa un alleato

Endrick al Milan non è più una suggestione di mercato. L'ostacolo Mourinho può essere arginato con i consigli di Ancelotti e il rapporto di Cardinale con gli agenti del brasiliano

Endrick al Milan è molto più di una suggestione di mercato. I rossoneri lavorano al colpo di gennaio facendo leva sulla voglia di giocare del brasiliano, molto poco utilizzato da Mourinho al Real Madrid. Lo Special One, però, lo ha blindato non meno di un mese fa, ma attraverso i consigli di Ancelotti e ai buoni rapporti tra Cardinale e l’agenzia che cura gli interessi del giocatore, il classe 2006 potrebbe approdare in Italia.

Endrick in Serie A, il Milan ci spera

È sempre tempo di calciomercato, anche se la finestra estiva si è chiusa poco più di un mese fa e per quella invernale bisogna attendere due mesi e mezzo. Il Milan lavora sotto traccia, ma neppure così tanto, per portare alla corte di Amorim un talento in cerca di spazio e di fiducia: Endrick.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il giovane brasiliano del Real Madrid, già sogno di mercato della Roma, è l’obiettivo principale del club rossonero e secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport avrebbe già ottenuto un primo sì dal giocatore. Ora la palla passa al Real Madrid, che non dovrebbe frenare o cancellare le possibilità di Endrick di approdare in Serie A, a titolo temporaneo.

Mourinho di traverso, Ancelotti alleato rossonero

L’ostacolo più grande è rappresentato da José Mourinho, che non meno di un mese fa ha blindato Endrick ai blancos, quando il Milan ha bussato per la prima volta alla porta del club di Florentino Perez. Ma durante la sosta per le nazionali qualcosa sembra essere cambiato, prima di tutto in Endrick, che sembra intenzionato a cambiare aria per giocare con maggiore continuità.

La presenza in rosa devi vari Bellingham, Vinicius e Mbappé e la concorrenza di Brahim Diaz, Carlos Espì e Diomandé, senza dimenticare il rientro di Rodrygo dall’infortunio, atteso tra dicembre e gennaio, spingerebbero il brasiliano lontano dalla Spagna e dalla Liga e più vicino alla Serie A.

L’alleato del Milan in una trattativa destinata a correre nelle prossime settimane è Carlo Ancelotti. Il ct del Brasile si è confrontato con Endrick, lasciato fuori dalle convocazioni per le amichevoli contro Australia e India. L’ex allenatore del Milan gli avrebbe fatto capire che lasciare il Real Madrid e giocare con maggiore continuità lo aiuterebbe a non uscire dal giro della Nazionale, visto lo scarso utilizzo ai blanocs.

Cardinale scende in campo, la duttilità di Endrick

Inoltre i buoni rapporti tra Gerry Cardinale e la Roc Nation, l’agenzia che cura gli interessi di Endrick, potrebbero favorire la positiva evoluzione della trattativa. Si attenderà dicembre, quando verrà tracciato un bilancio sul minutaggio del brasiliano, costato al Real Madrid 50 milioni di euro. Per non disperdere l’investimento fatto, Perez potrebbe acconsentire alla sua partenza in prestito, anche senza diritto di riscatto.

Il classe 2006 non guadagna tanto: 2,5 milioni di euro netti a stagione. Al Milan avrebbe modo di giocare in più posizioni, come trequartista destro di piede mancino, da seconda punta accanto a Gonçalo Ramos nel caso in cui Amorim prediliga l’attacco a due o da alternativa al portoghese al posto di Camarda, che probabilmente verrebbe dirottato in prestito in Serie A.