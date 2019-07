Milan, tre club su Cutrone

Il futuro di Cutrone, salvo imprevisti, non sarà al Milan (che farebbe una super plusvalenza). Il giovane attaccante cerca spazio e non pare intenzionato a fare la riserva di Piatek. Ci sarebbero ben tre squadre di Serie A sulle tracce dell'attaccante rossonero.

Sassuolo, Torino e Fiorentina sarebbero pronte a fare sul serio per il 21enne bomber. Il Diavolo, per il suo giovane gioiello, vorrebbe non meno di 30 milioni di euro. Attenzione al Torino che, "ripescato" per l'Europa League, potrebbe aver bisogno di un centravanti già pronto per l'Europa come, appunto, Cutrone (10 gol in 18 gare in Europa League).

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 02-07-2019 09:13