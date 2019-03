Milan, tre idee giovani per l'attacco

Sono tre gli obiettivi del Milan per la trequarti del futuro, dove il Diavolo punta a inserire una pedina che dia tecnica e qualità alla squadra di Gennaro Gattuso.

Tra loro c'è un cavallo di ritorno come Gerard Deulofeu, che non ha mai nascosto di gradire un'eventuale nuova avventura all'ombra della Madonnina. Lo spagnolo scuola Barcellona è ora al Watford, ma è tra i giocatori in lizza per vestire la maglia rossonera. E sulla lista di Leonardo, oltre al suo nome, ce ne sono altri due.

Il nome emergente è quello di Everton, 23enne del Gremio entrato recentemente anche nel giro della nazionale maggiore brasiliana. Molto apprezzato da Leonardo, il campioncino di Fortaleza è stato però valutato 40 milioni, una cifra che in via Aldo Rossi vorrebbero abbattere.

Sullo sfondo rimane poi Allan Saint-Maximin, stellina del Nizza e della Under 21 francese (ha appena compiuto 22 anni) che il Milan segue da tempo. E a questo punto resta solo da sciogliere il nodo su quale possa essere il prossimo giocatore deputato a completare il tridente di Gattuso.

SPORTAL.IT | 23-03-2019 13:25