Milan: tre nomi per il dopo Suso

In vista della prossima finestra di mercato, il Milan si sta muovendo con largo anticipo per cercare di chiudere il prima possibile un colpo sugli esterni. Il futuro di Suso, giocatore che sta deludendo fortemente in questo finale di stagione, è sempre più incerto.

I nomi per sostituirlo sono tre: l'ex Gerard Deulofeu del Watford, il talento del Marsiglia Florian Thauvin e Saint-Maximin del Nizza. L'ultimo della lista sembra essere l'obiettivo più concreto: è già stato accostato al Diavolo nel mercato di gennaio e avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento a Milano.

La richiesta del club francese è di 25 milioni di euro mentre l'offerta milanista è arrivata sin qui a 20. La sensazione è che si possa trovare un accordo nei prossimi mesi anche se resta qualche dubbio sul carattere del ragazzo, protagonista in negativo di qualche atteggiamento poco professionale nell'ultimo periodo.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 14:51