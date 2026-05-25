Milan, Trevisani show a Pressing su Allegri: lite furiosa in diretta

In diretta televisiva su Canale 5, nel corso della trasmissione sportiva Pressing, è andato in scena un durissimo dibattito tra i due giornalisti sul futuro di Allegri

Max Allegri è nella bufera. Dopo il mancato obiettivo del raggiungimento della qualificazione in Champions per il Milan è scoppiato il caos allo stadio – con le dure contestazioni e I fischi – sui social con i tifosi rossoneri imbestialiti ed anche negli studi televisivi dove Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini hanno dato in escandescenze in diretta a Pressing su Canale 5.

Allegri al centro della discussione

Si parte con una provocazione del giornalista Riccardo Trevisani su Allegri destinato ad andare via dal Milan: “Raimondi nel collegamento ha detto che per Allegri ora si parla di nazionale. Mica intendeva quella italiana. Non è che dopo questa cosa di stasera Allegri allenerà l’Italia eh…”. Sabatini risponde infastidito e con toni provocatori: “No, ci va Bonucci ad allenare l’Italia! Dai!”

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A quel punto rincara Trevisani: “Ma chi volete voi! Di certo non possiamo ripartire da uno che ha fallito l’obiettivo infallibile con una squadra che non giocava le coppe! Vogliamo ripartire da Allegri? Eh?”. Sabatini: “Da Bonucci ripartiamo! L’importante è ripartire da chi ci è costato tre eliminazioni dai mondiali!”. Trevisani: “Vogliamo ripartire da Allegri?”

Sabatini provoca ancora: “No, no, ripartiamo da Bonucci, ripartiamo!” Trevisani risponde alzando il tono della voce: “Ma che c’entra Bonucci? Stiamo parlando del Milan!” e infine Sabatini aggiunge : “Faceva l’allenatore con Gattuso e io me la sono presa con Bonucci!”

L’ipotesi sul futuro di Allegri

E sebbene il tecnico del Milan abbia evitato di esporsi ieri sera sul suo futuro aggiunge Trevisani alla discussione un’indiscrezione: “Manna vuole Allegri a Napoli? Sicuri? Be’, l’avrà vista Milan-Cagliari di stasera, no? Allegri è il risultato. Il risultato non c’è e non c’è Allegri. Non è difficile!”

Sabatini impazzisce e rincara la dose su Trevisani: “Scusami, qua siamo a Mediaset, che è un mondo meraviglioso dove c’è una grandissima libertà di parola per tutti. Ventiquattro ore fa Modric ha detto che Allegri è il migliore allenatore che abbia avuto. Magari Modric si intende di calcio meno di te… Tutte le ho viste, quindi è possibile che Modric capisca di calcio meno di te”

Trevisani si scalda e risponde: “Tutto può succedere se io e te parliamo di calcio, Sandro … De tutto proprio!”. Sabatini: “Ah ecco, se mi metto a ricordare tutte le cose che hai detto tu… Modric! MO-DRIC! VENTIQUATTRO ORE FA! ASCOLTA! MO-DRIC! A Mediaset!. Ma che voi ricorda’ che stai in rete coi videini? Porco Giuda! DAI, TE PREGO!”

La provocazione sui risultati di Allegri

Sabatini sbeffeggia Trevisani per difendere Allegri: “Modric! MO-DRIC! MO-DRIC a Mediaset l’ha detto!”

Trevisani: “E ha finito quinto! Pensa che meraviglia!”

Sabatini a quel punto sbotta: “E poi la gente deve sentire a Mediaset le battute di Trevisani che dice io sono italiano e … ma dai! Espatria! Fa’ na cosa! Espatria anche tu, così non sei più italiano!” Trevisani accusa: “Dovete espatriare voi, ragazzi! Avete fatto una figura barbina che non si può raccontare! La figura più brutta della storia!”

Sabatini: “Le cose che hai detto tu! La storia è tua! Le figure tue!” Trevisani: “…’Il risultato sicuro’, ‘Rabiot’, tutto fantastico”. Sabatini: “Da quando sei arrivato a Pressing ci sono tutte le cose che hai detto! Sono le figure tue la storia! Non le mie!”

E infine Trevisani chiude la questione: “Siamo in onda! Siamo in onda, Sandro! È quinto! Mani in alto, mi arrendo!”. Sabatini: “Ma dai! Falla finita, dai! Non ne hai indovinata una! Non ne hai indovinata una!”. Trevisani: “Io? Infatti è andato in Champions!”

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