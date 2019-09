Milan 2019-20, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Il Milan non è in questo periodo il club padrone del mercato come ai tempi di Berlusconi. Nonostante una campagna acquisti piuttosto modesta, il Milan resta la quarta squadra di Serie A per monte stipendi con 115 milioni di euro all’anno. Il giocatore rossonero nettamente più costoso per ingaggio è Gigio Donnarumma che prende 6 milioni all’anno. Dietro di lui Romagnoli e Biglia con 3,5. Il Milan paga tantissimo anche il secondo portiere Pepe Reina che, pur utilizzato pochissimo, prende 3 milioni all’anno. Tutta la rosa del Milan ha uno stipendio al milione di euro all’anno persino il terzo portiere Antonio Donnarumma.

I contratti dei giocatori del Milan 2019-20: ingaggi e scadenze

Giocatore Ingaggio milioni € Scadenza contratto G. DONNARUMMA 6 2021 ROMAGNOLI 3,5 2022 BIGLIA 3,5 2020 SUSO 3 2022 REBIC 3 2021 REINA 3 2021 BORINI 2,5 2021 CALHANOGLU 2,5 2021 CALDARA 2,2 2023 KESSIE 2,2 2022 RODRIGUEZ 2,1 2021 CALABRIA 2 2022 CONTI 2 2022 MUSACCHIO 2 2021 BONAVENTURA 2 2020 PIATEK 1,8 2023 PAQUETA’ 1,7 2023 CASTILLEJO 1,5 2023 HERNANDEZ 1,5 2024 BENNACER 1,5 2024 LEAO 1,4 2024 KRUNIC 1,1 2024 DUARTE 1 2024 A. DONNARUMMA 1 2021 GABBIA 0,6 2023

SPORTAL.IT | 10-09-2019 09:58