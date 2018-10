Milan tutto cuore, Genoa battuto e quarto posto

Ci sono partite che a fine campionato vengono ricordate come quella della svolta, in positivo o in negativo, ma che anche durante il cammino di una stagione si delineano come spartiacque ben più che potenziali. Il recupero della prima giornata tra Milan e Genoa era una di quelle, più per i rossoneri che per il Grifone, e la squadra di Gattuso l’ha vinta pur con più ombre che luci, raggiungendo la Lazio al quarto posto con 18 punti.

Il secondo esame “ligure” consecutivo ravvicinato a San Siro viene superato da Higuain e compagni, che fanno però qualche passo indietro rispetto al 3-2 contro la Sampdoria di domenica pomeriggio. Le attenuanti non mancano, a partire dalle assenze, ma le buone sensazioni che la squadra aveva destato contro i blucerchiati sono svanite, complice l’ennesimo cambio tattico voluto da Gattuso, in parte indotto dal forfait dell’ultim’ora di Lucas Biglia, che ha privato la squadra dell’unico regista di ruolo in rosa, senza considerare un Montolivo ormai ai margini. Fatto sta però che il nuovo ribaltone, sulla base di una difesa a tre molto elastica, con Laxalt a fare il pendolo tra la terza linea e il centrocampo, ha dato frutti solo nel primo quarto di partita, sorreggendosi sull’ispirazione e la mobilità di Suso, imprevedibile con i suoi tagli dalla posizione di mezzala e subito in gol dopo quattro minuti con un sinistro dei suoi dal limite a quelli di trequartista e la libertà concessa a Kessié nel ruolo di esterno a tutta fascia.

Quando però il Genoa ha capito come disinnescare le armi rossonere, la luce si è spenta quasi istantaneamente, gli attaccanti sono rimasti isolati e sono emersi i difetti già mascherati a fatica da inizio stagione, legati alle difficoltà in fase difensiva, cui si sono aggiunte quelle in costruzione. I fischi di San Siro si sono allora abbattuti su Tiémoué Bakayoko, la cui esperienza in rossonero è destinata a concludersi a gennaio in anticipo rispetto ai tempi previsti del prestito dal Chelsea, e che sembra il classico giocatore al posto sbagliato al momento sbagliato. Gattuso lo ha collocato davanti alla difesa nel centrocampo a cinque, ma il francese, che ha fatto un’onesta partita in fase di rottura, non è riuscito a dettare i tempi, rallentando spesso il gioco e perdendo palloni in quantità industriale, complice il pressing dei giocatori del Genoa o qualche scelta sciagurata, come un paio di retropassaggi in area.

Il Milan si è salvato sul primo, capitolando sul secondo in avvio di ripresa quando il tiro-cross di Kouamé ha sbattuto su Romagnoli spiazzando Donnaumma. A questo punto in casa rossonera è prevalsa la generosità all’ordine tattico, la disperazione ha avuto ragione sugli schemi e il cuore è stato premiato all’ultimo secondo, quando il pallone buono è capitato proprio a Romagnoli, il cui pallonetto acrobatico dai 25 metri sull’uscita sbagliata di Radu ha fatto esplodere San Siro. Per il quarto posto c’è anche il Diavolo, con i suoi pregi, i suoi difetti e il suo cuore.

