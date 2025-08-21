Milan, tutto fatto per Boniface. Il retroscena sulle visite mediche e i dubbi dei tifosi: “È sempre rotto”

L'assalto rossonero è andato a segno: trovato l'accordo col Bayer Leverkusen e il calciatore. Victor arriva con la formula del prestito a 5 milioni e diritto di riscatto a 24

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Milan ha chiuso il colpo Boniface. Dal Bayer Leverkusen arriva la punta tanto attesa da Allegri dopo il recente infortunio di Leao e la cessione di Okafor. Ma sui social i tifosi si dividono. Le qualità del nigeriano non si discutono, però la sua tenuta fisica è un punto interrogativo che necessita chiarezza. E spunta un retroscena legato alle visite mediche.

Milan, preso Boniface: le cifre dell’operazione

Abbandonata la pista Hojlund, il Milan è andato dritto su Boniface, chiudendo l’operazione in tempi strettissimi. I due club hanno trovato l’accordo sulla base del prestito a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 24 milioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dunque, il Diavolo si cautela riuscendo a bypassare l’obbligo, che, invece, era una condizione necessaria per il danese del Manchester United. Victor firmerà un contratto fino al 2030.

Ora le visite mediche: il retroscena e il ‘Pubill bis’

La carriera di Boniface è stata fin qui caratterizzata da una serie di gravi infortuni che lo hanno reso un campione di cristallo. Quando è in campo, segna. Ma trascorre pure tanto, troppo tempo in infermeria. Basta dare un’occhiata alla sua carriera per capire quanto questo marcantonio di 190 centimetri sia in realtà estremamente fragile. E, allora, meglio fare chiarezza.

Il giocatore è atteso in città per sottoporsi a visite mediche approfondite. Un po’ come successo poche settimane indietro per l’obiettivo di mercato Marc Pubill. Il Milan aveva chiesto all’Almeria il permesso di effettuare controlli specifici in una clinica di Barcellona per avere la certezza che i vecchi problemi fossero alle spalle, salvo poi spostare il mirino su altri obiettivi. Sotto la lente degli esperti il ginocchio di Victor, che in passato si è rotto il legamento crociato addirittura due volte.

Sui social i tifosi rossoneri si dividono

Il colpo Boniface spacca la tifoseria rossonera. I dubbi non sono legati alle sue qualità, ma alle sue condizioni. “Finalmente un centravanti” scrive Nicola su Facebook. Ma Marco è di tutt’altro avviso: “Liberate un posto in infermeria che questo è sempre rotto”.

“Giovane, fortissimo e talentuoso”, questo il parere di Marcus. Che cozza con quello di Fabrizio: “Neppure supererà le visite mediche”. Mirko sintetizza il pensiero del popolo milanista: “C’è l’incognita della tenuta fisica, ma quando è in forma è veramente forte”.