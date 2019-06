Milan, Tuttosport fa infuriare i tifosi che reagiscono sul web

Non c’è mai pace sul web quando ognuno cerca di tirare acqua al proprio mulino. L’ultima crociata dei tifosi rossoneri è contro il giornale torinese Tuttosport. Stavolta però non per motivi che riconducono alla Juventus, bensì all’altra squadra cittadina. Il noto quotidiano sportivo infatti si è schierato a favore del Torino per un eventuale ripescaggio nella prossima edizione dell’Europa League ai danni del Milan di Elliott.

Sentenza che fa discutere – La Uefa ieri si è pronunciata sul caso legato al club meneghino: il Milan resta in Europa in attesa del Tas. Considerando però che almeno per il momento l’udienza al Tas non è nemmeno in calendario è difficile, se non impossibile, che arrivi in tempo per l’inizio della prossima stagione europea. Quindi con ogni probablità il Milan giocherà la coppa, anche se per Tuttosport non lo meriterebbe, al contrario del Torino che invece “non ha debiti e ha tutti i bilanci in ordine”.

Reazioni rossonere – I tifosi milanisti ovviamente non hanno gradito quanto affermato dal quotidiano e nei giorni scorsi anche dalla Gazzetta. Fra mille insutl si leggono anche commenti del tipo “Tra Gazzetta (Cairo) e Tuttosport neanche il Real Madrid ha uno schieramento di media come il Torino!!” e anche “Hey Tuttosport, che dolori ha provocato la sentenza Uefa! Una nota pubblicità diceva: vi piace vincere facile? Analizzate bene il tutto e, forse, capirete che all’Uefa non piace prendere il secondo goal”. Insomma ci sarà ancora una lunga diatriba su questa faccenda.

SPORTEVAI | 06-06-2019 10:35