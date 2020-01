Milan-Udinese 2019-2020, probabili formazioni

A San Siro si rivede Zlatan Ibrahimovic, a segno a Cagliari: tra Milan e Udinese si gioca alle 12.30 di domenica.

I rossoneri arrivano dall’importante successo in campionato in terra sarda e dal passaggio del turno di Coppa Italia, ai danni della Spal; i friulani, che sono usciti dal torneo, per mano della Juventus, in serie A hanno vinto entrambe le are giocate nel 2020, a Lecce e in casa con il Sassuolo.

Probabili formazioni

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. Allenatore: Pioli. In panchina: Begovic, A. Donnarumma, Conti, Kjaer, Gabbia, Brescianini, Krunic, Paquetà, Bonaventura, Suso, Rebic, Piatek.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti. In panchina: Nicolas, Perisan, Sierralta, Becao, Opoku, Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Nestorovski, Teodorczyk.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 11:05