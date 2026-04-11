Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: la svolta di Allegri, cambia tutto davanti, chi esce tra Nkunku, Fullkrug e Leao

Appuntamento da non perdere oggi alle 18 a San Siro per Milan-Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri, scivolata al terzo posto dopo il ko a Pasquetta a Napoli, è chiamata a reagire. Subito. La partita con l’Udinese, così come quella successiva con il Verona, rappresentano due veri e propri match-point per mettere un margine di sicurezza su quello viene ripetuto settimanalmente come obiettivo primario della stagione: la qualificazione alla prossima Champions League. Le formazioni ufficiali.
Come arrivano le due squadre alla sfida
L’Udinese di Runjaic si trova in una posizione decisamente tranquilla di classifica, alla luce dei 40 punti conquistati che consentono di sperare in una chiusura nella parte sinistra della graduatoria e possono giocare con maggiore serenità psicologica; sotto pressione i rossoneri che dopo le sconfitte con Lazio e Napoli devono guardarsi le spalle dopo aver a lungo sognato l’obiettivo dello Scudetto.
Le scelte di Allegri
Allegri si affida al 4-3-3 per risolvere l’astinenza sotto porta e fa diversi cambi di formazione. La coppia in difesa è formata da De Winter e Pavlovic. A sinistra Bartesaghi. A centrocampo Ricci si aggiiunge al duo Modric-Rabiot. In avanti la grande novità, ovvero il tridente d’attacco, formato da Pulisic, Leao prima punta e Saelemaekers largo sulla fascia. I friulani ritrovano Davis in attacco assieme a Zaniolo.
Le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis. Allenatore: Runjaic
Arbitro: Marchetti (Ostia Lido).