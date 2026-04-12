Milan-Udinese, moviola: applausi dell'arbitro a Leao, cosa ha fatto Zaniolo

La prova dell’arbitro di Ostia Lido Matteo Marchetti a San Siro nell’anticipo della trentaduesima giornata di serie A analizzata al microscopio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata tranquilla per l’arbitro Marchetti a San Siro, solo due ammoniti e un numero contenuto di falli fischiati. Vediamo cosa è successo.

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Milan-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 16′, è per Leao che si lamenta per un fallo fischiatogli contro applaudendo ironicamente e viene ammonito. Marchetti spiega il provvedimento a Modric e Leao mimando proprio l’applauso. Regolare al 27′ il vantaggio dell’Udinese con un autogol di Bartesaghi su tiro-cross di Atta messo in moto da Zaniolo. Valido anche il raddoppio al 37′ di Ekkelekamp su assist di uno Zaniolo particolarmente ispirato. San Siro intanto fischia Leao per le troppe palle perse.

I fischi del Meazza a Leao

Al 46′ ammonito Kristensen per una vistosa trattenuta su Rabiot. Al 71′ arriva la mazzata per il Milan con il gol di Atta, che a San Siro aveva segnato anche contro l’Inter: tutto regolare. Al 77′ viene sostituito Leao che esce tra una bordata di fischi del popolo del Meazza. Dopo 3′ di recupero Milan-Udinese finisce 0-3.

Chi è l’arbitro Marchetti

Classe 1989 l’arbitro Marchetti di Ostia Lido, la scelta di Rocchi per Milan-Udinese, è ormai un punto fermo nella Can A.B. Consulente informatico di professione, la sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Già 18 partite dirette tra campionati e coppe, ultima uscita in A in Verona-Genoa.

I precedenti con le due squadre

Marchetti aveva già incrociato l’Udinese in 8 occasioni per un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte dei friulani. L’ultima volta proprio a San Siro, ad agosto 2025, in Inter-Udinese 1-2. Tre i precedenti di Marchetti con il Milan che ha ottenuto con lui 2 successi e 1 pareggio, quello del 25 febbraio 2022 a San Siro contro l’Udinese: finì 1-1.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Fontemurato con Mucera IV uomo, Maggioni al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Leao, Kristensen.