Milan-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Milan-Udinese di Serie A 2025-26, 32a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto.

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Milan–Udinese accende la 32a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza sabato 11 aprile 2026 alle 18:00. I rossoneri sono 3° con 63 punti in 31 partite (18 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte; 47 gol fatti, 24 subiti), mentre i friulani occupano l’11° posto con 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi, 13 sconfitte; 35 gol segnati, 42 incassati). Sfida da vertice contro mina vagante: il Milan cerca continuità Champions, l’Udinese punta a colpo esterno e slancio in classifica.

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Probabili formazioni di Milan-Udinese

Verso il fischio d’inizio, il Milan dovrebbe confermare un 3-5-2 elastico: in avanti la coppia Pulisic–Leao darebbe profondità e strappi, con Rabiot, Modric e Fofana a presidiare il cuore del campo. Sulle corsie, Saelemaekers e Bartesaghi garantirebbero ampiezza; dietro, terzetto fisico con Tomori, De Winter e Pavlovic a protezione di Maignan. Pochi dubbi di formazione e, al momento, nessuno squalificato segnalato. L’Udinese si presenterebbe con assetto speculare: Davis e Zaniolo potrebbero essere l’arma per attaccare la profondità, mentre in mezzo il trio Piotrowski–Karlstrom–Atta assicurerà gamba e inserimenti. Sulle fasce, Ehizibue e Kamara sarebbero le opzioni più lineari; dietro, linea a tre con Kristensen, Kabasele e Solet davanti a Okoye. Da valutare gli indisponibili, ma il quadro dovrebbe restare stabile salvo sorprese dell’ultimo minuto.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

(3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo.

Gli indisponibili di Milan-Udinese

Capitolo assenze: il Milan arriverebbe al match con gruppo pressoché al completo, senza defezioni ufficiali comunicate alla vigilia. L’Udinese invece registra qualche grana fisica nelle rotazioni di metà campo e sulle corsie: elementi preziosi per equilibrio e spinta che potrebbero non essere della partita. Le valutazioni dello staff medico indirizzeranno le ultime scelte: qualche ballottaggio resta aperto fino a ridosso del riscaldamento.

Milan – Nessun indisponibile segnalato.

– Nessun indisponibile segnalato. Udinese – Ekkelenkamp (problema fisico), Zemura (infortunio al bicipite femorale).

Le ultime partite giocate

Il Milan arriva da un trend altalenante ma produttivo, con colpi pesanti e qualche battuta d’arresto esterna; l’Udinese alterna vittorie convincenti a pareggi di gestione, restando pericolosa in transizione. Ritmi e dettagli possono fare la differenza: rossoneri più verticali, friulani pronti a sfruttare spazi e palle inattive.

Milan ok ok ko ok ko Udinese ok x ko ok x

Nelle ultime 5 di campionato il Milan ha raccolto 9 punti; l’Udinese ne ha fatti 8. Dettaglio:

Milan

Cremonese-Milan 0-2; Milan-Inter 1-0; Lazio-Milan 1-0; Milan-Torino 3-2; Napoli-Milan 1-0.

Udinese

Udinese-Fiorentina 3-0; Atalanta-Udinese 2-2; Udinese-Juventus 0-1; Genoa-Udinese 0-2; Udinese-Como 0-0.

L’arbitro di Milan-Udinese

Direzione di gara affidata a Marchetti (assistenti Imperiale – Fontemurato; IV Mucera; VAR Maggioni; AVAR Abisso). Nella Serie A 2025-26 Marchetti ha diretto 11 gare: 4 rigori assegnati, 40 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 4 espulsioni dirette; media di 4,0 cartellini a partita. Fischio deciso ma coerente sui contatti, attenzione alle trattenute in area.

Statistiche interessanti

Intrighi di classifica e storia recente alimentano il fascino della sfida: il Milan insegue il consolidamento sul podio, con difesa solida e capacità di colpire nelle transizioni, mentre l’Udinese arriva con fiducia tra clean sheet e ripartenze. I precedenti strizzano l’occhio ai rossoneri, soprattutto negli ultimi incroci, ma San Siro ha spesso raccontato partite bloccate e risolte dai dettagli. Attenzione ai calci piazzati e alla disciplina in area: entrambe hanno avuto impatto dal dischetto. Tra i singoli, il traguardo di Maignan e la vena di Davis e Zaniolo possono spostare gli equilibri, così come la ricerca di gol di Pulisic e gli strappi di Leao. Il contesto suggerisce gara tattica, con possibilità di strappi improvvisi e un finale apertissimo.

Il Milan ha infilato quattro successi di fila contro l’ Udinese in A e può allungare la serie, puntando al clean sheet per la quarta volta consecutiva.

ha infilato quattro successi di fila contro l’ in A e può allungare la serie, puntando al clean sheet per la quarta volta consecutiva. Nel girone di ritorno recente, l’ Udinese ha sofferto i rossoneri (7-2 complessivo nelle ultime due sfide), obiettivo rivincita per i friulani.

ha sofferto i rossoneri (7-2 complessivo nelle ultime due sfide), obiettivo rivincita per i friulani. Al Meazza, il Milan ha vinto solo quattro delle ultime dieci contro l’ Udinese , ma viene dal successo per 1-0 nell’ultimo precedente.

ha vinto solo quattro delle ultime dieci contro l’ , ma viene dal successo per 1-0 nell’ultimo precedente. I rossoneri hanno alternato vittorie e ko nelle ultime sei: possibile gara di gestione ritmi per evitare cali di attenzione.

L’ Udinese non ripete lo stesso risultato da sei gare e arriva da due clean sheet: mira il tris difensivo.

non ripete lo stesso risultato da sei gare e arriva da due clean sheet: mira il tris difensivo. Il Milan vola negli scontri con le big: 29 punti contro le squadre d’alta classifica, dato da vertice assoluto.

vola negli scontri con le big: 29 punti contro le squadre d’alta classifica, dato da vertice assoluto. Dal dischetto entrambe pericolose: cinque gol su rigore per parte; i friulani però hanno anche incassato sei penalty.

Traguardo tondo per Maignan : 300 presenze nei top-5 campionati, con tre assist registrati in A da rossonero.

: 300 presenze nei top-5 campionati, con tre assist registrati in A da rossonero. Pulisic a caccia del gol nel 2026 dopo diversi tentativi nello specchio: possibile scossa proprio a San Siro.

a caccia del gol nel 2026 dopo diversi tentativi nello specchio: possibile scossa proprio a San Siro. Zaniolo ha già colpito più volte il Milan in A: tra i pochi italiani con almeno cinque gol e cinque assist in stagione.

Le statistiche stagionali di Milan e Udinese

Il Milan vanta numeri complessivi più performanti: 47 gol fatti e 24 subiti in 31 gare, possesso 52,2% e 13 clean sheet di squadra; l’Udinese risponde con 35 reti all’attivo, 42 incassate e possesso 44,9%, trovando spesso efficacia sulle seconde palle e nelle transizioni. Indice di precisione al tiro simile (45% circa), ma struttura difensiva rossonera più solida.

Focus sui singoli: capocannoniere Milan Leao (9), per l’Udinese Davis (10). Miglior assistman rossonero Rabiot (4), friulano Zaniolo (5). Disciplina: più ammonizioni per Zaniolo (7); rossi Estupinan (rosso diretto) e Rabiot (doppia ammonizione) nel Milan, Okoye per l’Udinese. Clean sheet: Maignan 11, Okoye 7.

Milan Udinese Partite giocate 31 31 Vittorie 18 11 Pareggi 9 7 Sconfitte 4 13 Gol fatti 47 35 Gol subiti 24 42 Media gol subiti/partita 0,8 1,4 Possesso palla (%) 52,2 44,9 Tiri nello specchio 140 111 Precisione al tiro (%) 45,0 45,1 Cartellini gialli 47 61 Cartellini rossi 2 1 Capocannoniere (gol) Leao 9 Davis 10 Top assist (assist) Rabiot 4 Zaniolo 5 Clean sheet di squadra 13 8

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FAQ Quando e a che ora si gioca Milan-Udinese? Sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Milan-Udinese? Allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. Chi è l’arbitro di Milan-Udinese? L’arbitro è Matteo Marchetti, assistenti Imperiale–Fontemurato, IV Mucera, VAR Maggioni, AVAR Abisso.