Milan, ufficiale Amorim: con il portoghese cambia tutto, come giocheranno i rossoneri e il caso Leao

Il portoghese rivoluziona i rossoneri con un calcio aggressivo e moderno: i dettagli dell'operazione, per quanti anni ha firmato e quanto guadagnerà l'ex United

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Milan si avvicina a una nuova era calcistica con Ruben Amorim, l’uomo della ripartenza scelto da Gerry Cardinale. Il tecnico portoghese porta con sé idee ben precise, fondate su intensità, pressione alta e ricerca costante della verticalità. Rispetto alle ultime stagioni, i rossoneri potrebbero cambiare radicalmente modo di stare in campo e interpretare le partite. La difesa a tre rappresenta il punto di partenza di una rivoluzione destinata a coinvolgere ogni reparto. Un progetto ambizioso che promette spettacolo ma che richiederà anche scelte importanti sul mercato e all’interno della rosa.

La rivoluzione parte dal sistema di gioco

Il marchio di fabbrica di Amorim è rappresentato dal 3-4-2-1, un modulo che ha accompagnato gran parte della sua carriera e che potrebbe diventare il nuovo riferimento del Milan. La filosofia del portoghese si basa su una squadra aggressiva, capace di recuperare rapidamente il pallone e di attaccare con molti uomini. I difensori sono chiamati a partecipare alla costruzione dell’azione, mentre gli esterni devono garantire spinta continua e presenza offensiva. L’obiettivo è occupare il campo in maniera moderna, con movimenti sincronizzati e pressing organizzato. Un cambiamento netto rispetto alle recenti impostazioni tattiche viste a Milanello.

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Amorim firma fino al 2028: i dettagli dell’accordo

La rivoluzione rossonera passa anche dalla firma ufficiale di Ruben Amorim, che ha sottoscritto il contratto che lo legherà al Milan fino al 2028, con opzione per una quarta stagione. Per il tecnico portoghese è previsto un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all’anno, a cui si aggiungono importanti bonus legati ai risultati. Il premio più consistente riguarda l’eventuale conquista dello scudetto, che garantirebbe un ulteriore milione di euro, mentre la qualificazione alla prossima Champions League varrebbe un bonus da 500 mila euro.

L’arrivo in Italia dell’ex allenatore di Sporting Lisbona e Manchester United non è stato ancora programmato nei dettagli, anche perché il club è impegnato nella definizione del nuovo assetto dirigenziale. In particolare resta aperta la trattativa per Markus Krosche, individuato come futuro direttore tecnico, con il dirigente tedesco che avrebbe già avuto contatti positivi con Amorim in vista dell’inizio del nuovo progetto milanista.

Difesa a tre e nuovi protagonisti

L’introduzione della linea a tre non è una novità assoluta anche se avrebbe un’interpretazione diversa rispetto ad Allegri che potrebbe valorizzare diversi elementi già presenti in rosa. Tra questi spicca Pavlovic, che avrebbe la possibilità di sfruttare al meglio le proprie caratteristiche fisiche e la crescita mostrata nell’ultima stagione. Tuttavia, il nuovo sistema richiede difensori capaci di impostare con qualità, un aspetto che potrebbe spingere il club a intervenire sul mercato. Gabbia garantisce affidabilità, mentre Tomori dovrà adattarsi a richieste differenti rispetto al passato. Per questo motivo il Milan continua a monitorare profili in grado di garantire tecnica e personalità nella costruzione dal basso. La difesa sarà uno dei reparti più osservati durante la trasformazione tattica.

Pulisic, Saelemaekers e il peso degli esterni

Nel calcio di Amorim gli esterni rivestono un ruolo fondamentale, perché devono creare superiorità numerica e accompagnare costantemente la manovra offensiva. In questo contesto, Saelemaekers potrebbe diventare una risorsa particolarmente preziosa grazie alla sua duttilità e alla sua capacità di coprire entrambe le fasi di gioco. Anche Pulisic sembra destinato a occupare una posizione centrale nel nuovo progetto, potendo agire tra le linee e sfruttare gli spazi creati dai movimenti offensivi. La trequarti potrebbe diventare il cuore pulsante della squadra, con interpreti tecnici e dinamici. Molto dipenderà anche dalle scelte che il club effettuerà durante il mercato estivo.

Il caso Leao resta il nodo più delicato

Se sul piano tattico Amorim sembra avere idee chiare, la situazione di Rafael Leao continua a rappresentare un’incognita. L’attaccante portoghese appare sempre più distante dall’ambiente rossonero e il suo futuro resta oggetto di discussione. Al momento, però, non sono arrivate offerte considerate adeguate dal Milan per aprire concretamente alla cessione. In caso di permanenza, Amorim dovrebbe trovare il modo di integrare il talento dell’esterno all’interno del proprio sistema di gioco. Le qualità di Leao potrebbero ancora fare la differenza, ma molto dipenderà dalla sua volontà e dal clima che si creerà attorno alla squadra nei prossimi mesi.