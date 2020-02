Milan, ufficiale: Ibrahimovic non convocato

Dopo aver realizzato il suo primo gol a San Siro dopo il suo ritorno al Milan, Zlatan Ibrahimovic sarà costretto a un turno forzato di riposo a causa dell'influenza.

Lo svedese non fa parte della lista dei convocati di Stefano Pioli per il match di domenica pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 15) contro l'Hellas Verona. L'obiettivo, ora, è recuperare per il derby di domenica 9 febbraio, partita che inaugurerà una settimana a dir poco complessa per i rossoneri, che nel giro di 96 ore affronteranno, sempre all'interno del palcoscenico del 'Meazza', l'Inter in campionato e la Juventus nella semifinale di Coppa Italia.

Oltre a Ibrahimovic, problemi fisici fermano anche Simon Kjaer, anch'egli non convocato. Tra i calciatori nella lista, invece, si rivede Paquetà, mentre i neo acquisti Laxalt e Saelemaekers sono alla loro prima convocazione.

SPORTAL.IT | 01-02-2020 19:53