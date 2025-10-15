Rinnovato l'accordo tra il club di via Aldo Rossi e la compagnia aerea che si è legata per altri cinque anni alla società rossonera

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Allegri e il Milan dovranno rinunciare a Pulisic, infortunatosi in Nazionale con gli Stati Uniti costringendo il tecnico livornese a trovare la quadra del suo rapporto e di una formazione rivista con Rafa Leao in campo, al posto dell’americano. In una giornata intensa, sul versante delle notizie in entrata, la società rossonera ha annunciato anche il rinnovo della partnership commerciale con un brand legato al Milan da una intesa storica quanto strategica, sul piano economico per il club.

Accordo Milan-Emirates, il comunicato

La società di via Aldo Rossi ha infatti reso di dominio pubblico l’accordo per il rinnovo di contratto con la compagnia aerea degli Emirati Arabi, Fly Emirates, per altri 5 anni aggiungendo un tassello ulteriore al sodalizio che prosegue, ormai, dal lontano 2007. Il comunicato è stato condiviso sul sito ufficiale della società, in aggiunta ai canali social da parte di entrambe le parti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Una delle collaborazioni più rispettate e longeve del mondo del calcio è pronta a scrivere un nuovo capitolo: AC Milan ed Emirates annunciano oggi il rinnovo della loro storica partnership, avviata nel 2007. La compagnia aerea continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, celebrando così vent’anni al fianco del Club.

Emirates è protagonista del percorso di crescita di AC Milan, come partner strategico capace di generare valore dentro e fuori dal campo. Un legame che ha visto due brand iconici rafforzarsi reciprocamente, accrescendo il proprio prestigio internazionale e diventando un ponte capace di unire tifosi e culture nel segno di innovazione, eccellenza e visione globale”.

Fonte: Ufficio Stampa Emirates

L’immagine con i testimonial

Il colpo economico di Furlani

L’operazione costituisce un colpo notevole, nel quadro delle attività seguite da Giorgio Furlani e da Maikel Oettle che, secondo quanto riportato in precedenza dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe portare nelle casse del club rossonero circa 100 milioni di euro nell’arco della durata del contratto. Sostanzialmente si parla di un introito spalmato fino al 2030.

Oltre all’apporto economico non va posto in secondo piano il lavoro in simbiosi che il club e la compagnia aerea stanno portando avanti nell’area Mena e in Arabia in particolare. È grazie alla connessione Emirates ad esempio che nel 2023 fu inaugurata Casa Milan Dubai. E consolidato un pubblico/target interessante per il Milan.

“Il rinnovo sottolinea anche la rilevanza strategica di Dubai e del Medio Oriente, un mercato chiave per il futuro del Club, dove nel 2023 è stata inaugurata Casa Milan Dubai, hub che ha rafforzato ulteriormente il legame con Emirates. I due brand internazionali sono da sempre connettori di culture e comunità, una visione condivisa che nel 2025 assume un significato speciale con i 25 anni di voli tra Milano e Dubai: una rotta che ha avvicinato generazioni di italiani e che ha aperto nuove opportunità di scambio culturale ed economico”, il commento.

Il logo Fly Better

Come parte integrante dell’accordo, è presente anche il capitolo dedicato al celebre logo “Fly Better” di Emirates che continuerà a campeggiare sulla parte più visibile delle maglie della Prima Squadra maschile dell’AC Milan in tutte le principali partite, tra cui quelle in Serie A e Coppa Italia, le competizioni UEFA e FIFA, e nelle amichevoli internazionali.

Il logo di Emirates sarà anche sulle maglie dei giovani giocatori delle scuole calcio rossonere, rafforzando una partnership che punta non solo all’eccellenza sportiva, ma anche a far crescere nuovi talenti, dai settori giovanili fino al palcoscenico mondiale. Testimonial Luka Modric, Rabiot, Leao e Pulisic.