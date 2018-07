Milan, ufficializzati gli arrivi di Reina e Strinic

In attesa di novità dal Tas di Losanna e da New York per le questioni societarie, il Milan ufficializza i primi due colpi della stagione 2018-2019.

Dopo aver trovato l’accordo da molti mesi, Pepe Reina e Ivan Strinic arrivano a parametro zero dal Napoli e dalla Sampdoria. Il portiere spagnolo sta tornando a casa dopo l’eliminazione dalla Spagna per mano della Russia, che il croato attende di affrontare ai quarti di finale, se riuscirà a recuperare dal problema muscolare accusato contro la Danimarca.

Reina ha firmato con i rossoneri un biennale, mentre Strinic un contratto fino al 2021.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 13:20