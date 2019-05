Milan, ultima chiamata per Gattuso: vincere o cadere

Ultima chiamata per il Milan. Questa sera, a San Siro, il Diavolo attende il Bologna con un solo obiettivo: vincere per tenere vivo il sogno Champions League. Complice la bella e convincente vittoria dell'Atalanta sul campo della Lazio, i rossoneri, per conquistare il quarto posto finale in classifica, l'ultimo che garantisce il pass per l'Europa che conta, devono vincere tutte le quattro partite che deve ancora disputare e sperare, contestualmente, in un passo falso della lanciatissima forrmazione di Gasperini.

Una missione tutt'altro che semplice per Gattuso, alle prese con un momento decisamente nero della sua squadra, apparsa, nelle ultime uscite, involute e fragile a livello mentale. Nelle ultime sette gare di campionato, il Diavolo ha conquistato solo cinque punti (una vittoria, contro la Lazio, due pareggi e ben quattro, pesantissime, sconfitte). Un ruolino di marcia che, di fatto, ha condannato Gattuso a dire addio al suo desiderio di proseguire la sua avventura a Milano. L'attuale tecnico rossonero, al termine dell'annata, comunque vada a finire, non sarà, infatti, più sulla panchina del Milan (attenzione a Giampaolo che ha fatto intendere di essere pronto a lasciare la Sampdoria). Tuttavia, Ringhio vuole provarci fino alla fine, dopo aver precisato di non aver intenzione di dimettersi..

Il ritiro punitivo voluto dallo stesso Gattuso è stato una sorta di messaggio, chiaro e deciso, ai suoi giocatori, chiamati a mostrare l'orgoglio in queste ultime uscite. Contro il Bologna di Mihajlovic, ex allenatore del Diavolo (stagione 2015/16, ha lanciato un certo Donnarumma), spazio al 4-3-3 con diverse novità. A centrocampo, Biglia giocherà al posto del discusso Bakayoko. In campo anche Paquetà che agirà alle spalle del tridente formato da Suso, Piatek e Calhanoglu. Ultima chiamata per Gattuso. Serve un successo contro il Bologna.

SPORTAL.IT | 06-05-2019 09:26