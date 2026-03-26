Milan, le ultime 24 ore di Leao: il viaggio all’estero, la verità su Pulisic e Allegri e la bordata di Vieri

Tra il viaggio per le cure, le voci smentite e le critiche di Vieri, Leao torna al centro del dibattito. Il Milan prova a fare chiarezza in un momento delicato.

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Le ultime 24 ore attorno a Rafael Leao raccontano molto più di una semplice vicenda di campo. Tra un viaggio all’estero, le voci su presunti contrasti interni e le dichiarazioni di Christian Vieri, il nome dell’attaccante del Milan è tornato al centro dell’attenzione. Non tutte le ricostruzioni emerse, però, trovano conferma. Anzi, tra smentite e chiarimenti, il quadro appare più complesso di quanto raccontato inizialmente. E il club prova a mantenere compattezza in un momento delicato.

Il viaggio all’estero: niente vacanza, ma cure mediche

Il “giallo” nato attorno alla foto pubblicata da Rafael Leao in aereo ha trovato rapidamente una spiegazione. L’attaccante portoghese non è partito per una vacanza, ma si è recato all’estero per sottoporsi a controlli specialistici. Il motivo è legato a un’infiammazione al pube che lo affligge da dicembre e che lo ha già costretto a saltare l’ultima gara contro il Torino.

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L’obiettivo del numero 10 rossonero è recuperare in tempo per tornare a disposizione dello staff tecnico dopo la sosta. Al momento, però, non ci sono certezze sui tempi di rientro. Molto dipenderà dall’evoluzione della situazione nei prossimi giorni e dalle risposte alle cure.

Caso Pulisic-Leao e Allegri: le smentite dal campo

Nelle ultime ore si è parlato anche di possibili tensioni tra Leao e Christian Pulisic, oltre a un confronto con l’allenatore Massimiliano Allegri. Tuttavia, dal ritiro rossonero sono arrivate parole chiare a ridimensionare il caso. Matteo Gabbia ha spiegato che non è successo nulla di grave tra i due attaccanti, sottolineando come il gruppo sia unito e lavori per lo stesso obiettivo.

Anche Leao ha voluto dire la sua, smentendo direttamente sui social una ricostruzione secondo cui avrebbe risposto negativamente alle richieste del tecnico. Il portoghese ha infatti negato che il dialogo con Allegri sia avvenuto nei termini riportati. Una doppia presa di posizione che punta a spegnere le polemiche.

Le parole di Vieri: critiche e riflessioni sul rendimento

A riaccendere il dibattito ci hanno pensato le dichiarazioni di Christian Vieri, che ha analizzato il momento di Leao con toni molto diretti. L’ex attaccante ha sottolineato come sul portoghese si ripetano da anni le stesse valutazioni, evidenziando una certa discontinuità. Secondo il Bobo nazionale, quando Leao è in giornata è “il più forte di tutti”, ma quando non incide le critiche diventano pesanti.

L’ex bomber ha parlato anche di “confusione” attorno al giocatore, indicando che una parte della responsabilità sia proprio sua. Parole che riflettono un giudizio diffuso sul talento rossonero, spesso al centro di aspettative molto alte. Un tema che continua ad accompagnare la sua crescita.