Milan, ultimi botti di mercato in difesa: tre nomi caldi

Milan al lavoro per mettere quanto prima a disposizione di Stefano Pioli una rosa completa e rinnovata. Blindato l’attacco con il rinnovo di Ibrahimovic e quello ormai imminente di Rebic, rivoluzionato il centrocampo con gli inserimenti di Brahim Diaz e Tonali (e attenzione a Bakayoko che può firmare entro il weekend), l’attenzione è ora rivolta alla difesa.

Paolo Maldini e gli uomini di mercato rossoneri hanno tre nomi in cima alla lista acquisti: in pole c’è il centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic, il preferito da Pioli anche se il patron dei viola Rocco Commisso continua a chiedere 35-40 milioni di euro, troppo per il Diavolo. La prima alternativa è Wesley Fofana: il centrale del Saint Etienne, classe 2000, è raccomandato dal capo degli osservatori Moncada e vale circa 30 milioni di euro.

La terza opzione è di nuovo in casa Fiorentina: è German Pezzella, valutato 20 milioni di euro. Gli intrecci con il club gigliato non si fermano qui (vedi i casi Paquetà e Rebic) e quella che porta al centrale argentino è forse la pista più in discesa.

Ma Maldini e Massara lavorano anche ai rinnovi: in primis quello di Alessio Romagnoli. C’è ottimismo per un accordo tra il Diavolo e gli agenti del giocatore, che chiede un ingaggio da top player e una squadra competitiva, in grado di qualificarsi per la Champions e di ambire a qualche trofeo. La sua intenzione è di restare a lungo a Milano.

“È importantissimo avere più titolari a disposizione, ne servono 17-18. Ci vogliono più giocatori affidabili e più giocatori forti. Alzare il livello della squadra è l’obiettivo di tutti, ci stiamo adoperando per raggiungere questi obiettivi”, questa è l’indicazione di mercato di Pioli.

“C’è grande sintonia, stiamo lavorando tutti. Sappiamo benissimo dove serve migliorare la squadra, la società sta lavorando con continuità e decisione per migliorare la squadra e sfruttare questi giorni. Sarà un mercato lungo, ma c’è condivisione di idee, speriamo di lavorare al meglio”.

OMNISPORT | 03-09-2020 18:00