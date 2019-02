Milan, un big finisce sotto accusa: possibile addio in estate

"Irriconoscibile", "un fantasma", "non è più lui": sui social fioccano i commenti stupiti e delusi dei tifosi milanisti nei confronti di Suso, forse l'unica nota dolente dello spumeggiante Milan di inizio 2019.

L'attaccante spagnolo è in evidente difficoltà, e anche contro la Lazio in Coppa Italia nelle varie pagelle non ha preso più di 5. Colonna insostituibile della squadra di Gattuso, l'iberico offre da tempo tante prestazioni altalenanti che hanno messo in dubbio il suo futuro nel club rossonero.

La pubalgia lo frena e lo condiziona, ma molti ritengono il suo stile di gioco non sia il più efficace con l'arrivo di Piatek. I suoi assist al Pistolero tanto attesi dalla fascia destra ancora non arrivano.

Secondo Tuttosport le possibilità di una cessione del giocatore in estate sono aumentate: arrivato a un costo molto basso dal Liverpool nel 2015 (intorno ai 7 milioni di euro), potrebbe portare a una plusvalenza importante, considerato che la sua quotazione ora si aggira intorno ai 35/40 milioni. Sulle sue tracce ci sono club di Premier blasonati come Arsenal e Tottenham: il nazionale spagnolo ha una clausola rescissoria valida per l'estero di 38 milioni di euro che difficilmente spaventerà le pretendenti.

Il 25enne di Cadice in questa stagione ha segnato 6 reti in 23 partite, e realizzato 8 assist decisivi per i compagni: ma da quando c'è Piatek, il rendimento è nettamente calato, e non ha ancora messo a segno né reti né passaggi decisivi.

