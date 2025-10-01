Milan: un bomber affermato o il talento Tresoldi, Tare davanti a un bivio per il futuro dell’attacco

Vlahovic e Lewandowski i sogni del d.s., ma intanto il giovane centravanti del Bruges confessa di puntare a indossare la maglia rossonera

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un grande bomber di livello internazionale o un giovane talento con ampi margini di crescita? Sembra ruotare attorno a questa domanda il futuro dell’attacco del Milan: Igli Tare sogna uno tra Robert Lewandowski e Dusan Vlahovic, ma intanto Nicolò Tresoldi, promessa italo-tedesca del Bruges, confessa di sognare il rossonero.

Milan, Tare insegue Lewandowski o Vlahovic

Un grande centravanti per il Milan del futuro: questo l’obiettivo di Igli Tare, che non solo non ha ancora mollato la pista che conduce a Dusan Vlahovic, ma sogna addirittura di arrivare a Robert Lewandowski. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il direttore sportivo del Milan ha in mente un’operazione in stile Modric: un colpo a parametro zero per arricchire l’attacco rossonero di un giocatore di livello internazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il problema ingaggio

Il problema per concludere un colpo del genere riguarda, ovviamente, l’ingaggio: Lewandowski, in scadenza col Barcellona, guadagna 33 milioni l’anno e probabilmente avrà presto alla sua porta i club sauditi, pronti anche a raddoppiargli lo stipendio; Vlahovic oggi percepisce 12 milioni di euro l’anno e se dovesse continuare a segnare potrebbe chiedere altrettanto al suo prossimo datore di lavoro.

Tresoldi, l’emergente del Bruges

In questo contesto, dunque, il Milan non può non ascoltare la confessione di Nicolò Tresoldi, 21enne attaccante italo-tedesco del Bruges, che si sta mettendo in evidenza in questo avvio di stagione anche a livello internazionale. Ieri, contro l’Atalanta, Tresoldi ha giocato una partita di alto livello, mostrando doti tecniche e di personalità che hanno attirato senza dubbio le attenzioni anche del c.t. Rino Gattuso, presente in tribuna per osservarlo.

La confessione di Tresoldi

Al termine dell’incontro Tresoldi ha mandato un messaggio chiarissimo al Milan: “Sono contento di giocare per il Bruges – ha detto il giovane attaccante – ma un giorno mi piacerebbe provare l’emozione di giocare in Italia”. Ancora più esplicita la frase con cui ha chiuso la sua intervista: “Sogno di indossare la maglia del Milan, sono tifoso e seguo molto i rossoneri”. Una vera candidatura, davanti alla quale Tare potrebbe non restare indifferente. Veterano o giovane talento: considerato anche il possibile ritorno di Francesco Camarda è questa la scelta per il futuro del Milan.