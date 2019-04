Milan, un candidato si chiama fuori dalla corsa per la panchina

Ai microfoni di MC Sport è intervenuto il tecnico Roberto Donadoni nella trasmissione Maracanà, per parlare dei maggiori temi d’attualità. A partire dalla squadra della sua città, l’Atalanta, che dopo una stagione straordinaria culla il sogno di entrare in Champions League. Squadra nella quale ha giocato prima di spiccare il volo verso il Milan. “I fatti sono chiari, è una bellissima realtà e da bergamasco sono tanto felice. E’ una squadra che sta dimostrando grande forza e capacità, ha un attacco molto forte con Gomez, Ilicic e Zapata, poche se lo possono permettere. E Gasperini sta facendo qualcosa di notevole. Quarto posto? Intanto c’è, ora se la gioca ma non sarà facilissimo. Ma non lo sarà neanche per le altre contendenti”.

Altra squadra del cuore è il Milan, dove Gennaro Gattuso sembra in bilico e a fine anno partirà il toto-allenatore. Ma Donadoni, che con la maglia del ‘Diavolo’ addosso ha vinto tutto quello che c’era da vincere, smentisce ogni voce che lo coinvolge: “Non ho mai avuto contatti o approcci da parte di nessuno. Ora è giusto che Gattuso porti avanti fino in fondo questa stagione che, con tutte le difficoltà, potrebbe portare alla Champions. E’ tutto nelle loro mani, anche se gli ultimi risultati son ostati poco ‘digeribili’. Ora serve tirare fuori l’orgoglio per giocarsi questa chance. Spero possano farcela”.

Infine, da parte dell’ex commissario tecnico della Nazionale, anche un commento sulla Juventus e sulle voci di un Gian Piero Gasperini accostato alla panchina bianconera: “Ha già avuto l’esperienza di un grande club, non è nuovo ad ambienti importanti .Quello che sta facendo fa parlare di lui in maniera estremamente positiva e i grandi club guardano a queste cose. L’ambizione di allenare un grande club c’è in tutti, spero possa rimanere a Bergamo ma vedremo cosa farà in futuro”.

SPORTAL.IT | 30-04-2019 20:00