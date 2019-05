Milan, un gesto che vale come una Champions

Ci sono gol che non fanno gonfiare la rete ma che valgono come e più di una qualificazione alla Champions League. E’ quello che ha segnato il Milan con l’iniziativa messa in atto già nella gara con il Frosinone, ovvero un servizio allo stadio dedicato per gli appassionati non vedenti e ipovedenti, un che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i tifosi rossoneri di godere dell’emozione unica e immersiva di San Siro durante le partite. Alla presenza di una delegazione dell’Istituto dei Ciechi di Milano guidata dal Presidente Rodolfo Masto, è stato creato un settore esclusivo, posto a livello del campo, dedicato a non vedenti e ipovedenti.

LA NOVITA’ – Nel corso dei primi test sono state adottate alcune soluzioni, tra cui un sistema speciale di audiodescrizione della partita (con uno speaker sportivo, formato dall’Istituto) che trasmette una traccia audio che permette ai tifosi di avere il racconto dettagliato del match e dell’ambiente circostante. Il servizio, attivo dalla prima giornata del prossimo campionato, verrà integrato da un team di steward (anch’essi formati dall’Istituto dei Ciechi di Milano) che si occuperà di assistere i tifosi non vedenti e ipovedenti durante tutta la loro permanenza allo stadio.

LE REAZIONI – Pollice alzato da parte di tutti gli utenti dei social che hanno inondato di complimenti la società: “Non sono un tifoso del Milan, ma apprezzo tantissimo l’iniziativa e vi faccio i più sinceri complimenti” o anche “iniziativa molto lodevole e complimenti all’AC Milan con la speranza che sia d’aiuto anche a certi arbitri che ci hanno diretto quest’anno”, oppure: “Siamo sempre un passo avanti” e infine: “Complimenti, no alle barriere di comunicazione e visive”.

SPORTEVAI | 22-05-2019 08:49